Alerta vermelho em Espanha. Chuvas fortes devido à união de duas tempestades

Espanha está a partir de hoje em alerta vermelho por causa da aproximação de duas tempestades, uma oriunda do Mediterrâneo e outra do Atlântico, que vão trazer até domingo chuvas fortes e persistentes às províncias do leste da Península Ibérica e às ilhas Baleares.

"A partir de quinta-feira, a Península e as Baleares serão afetadas por um marcado e instável fluxo húmido do Mediterrâneo, resultante da união de duas tempestades, uma que evolui a partir do Mediterrâneo e outra do Atlântico. Esta situação levará a chuvas fortes, persistentes e tempestuosas, produzindo acumulações que podem exceder os 100 litros em 12 horas", de acordo com o aviso da Agência Estatal de Meteorologia. Em Castellón, pode até chegar aos 180 litros em 12 horas.

Esta quinta-feira, a tempestade vinda do Atlântico "penetrará pelo sudoeste peninsular, ao mesmo tempo que a tempestade mediterrânea se aproximará pelas Baleares". A chuva forte deverá cair na Andaluzia, Comunidade Valenciana e Catalunha a partir desta tarde, com a interação de ambas as tempestades a levar a um aumento da precipitação na Catalunha, Aragão, Comunidade Valenciana e Baleares. As chuvas serão muito fortes e persistentes até domingo.

Probabilidade de precipitação de mais de 10 mm, esta quinta-feira © DR/AEMET

O mau tempo volta a atingir Espanha depois da passagem da tempestade tropical Leslie, que também deixou marca em Portugal, e da tromba de água que causou inundações e 13 mortos nas ilhas Baleares.

A tempestade que está no sul da Península Ibérica começa por ser uma Depressão Isolada de Altos Níveis, conhecido popularmente como "gota fria". O que é normal nesta zona no início do outono. Contudo, segundo indicou um dos porta-vozes da Agência Estatal de Meteorologia espanhola ao El País, "é preciso recuar a outubro de 2008 para encontrar um episódio semelhante".

Em Portugal, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, não está previsto qualquer alerta durante o fim de semana.