Pó branco numa refeição levantou suspeitas. Autoridades investigam mortes desde o ano 2000

As autoridades alemãs revelaram que um cidadão de 56 anos, preso em maio, é suspeito pela morte de 21 pessoas, em resultado do envenenamento de 24 colegas de trabalho, desde 2000. As suspeitas foram levantadas quando um trabalhador da empresa ARI Armaturen, fabricante de acessórios de metal, reparou num pó branco na sua comida e alertou as chefias.

"De início pensámos que fosse uma partida mal feita entre colegas e não uma tentativa de assassínio", comentou o gestor da empresa Tilo Blechinger à agência DPA.

As câmaras de segurança mostraram o homem, mais tarde detido, a acrescentar o pó ao almoço do colega. A polícia determinou que se tratava de acetato de chumbo, substância tóxica que pode causar graves danos.

Em casa do suspeito, em Schloss Holte-Stukenbrock, na Renânia do Norte-Vestfália, foram encontradas outras substâncias que não devem fazer parte da alimentação, como o mercúrio, o cádmio e chumbo. Agora as autoridades policiais, que criaram uma equipa de 15 investigadores para o caso, vão investigar a fundo a morte de 21 colegas do suspeito desde o ano 2000 - a maioria de cancro e de ataques de coração.

Os familiares e médicos das vítimas estão a ser questionados e é possível que os corpos sejam exumados para se analisar a presença de metais.



Há ainda outras dois colegas em coma e um terceiro em diálise.

O suspeito trabalha há 38 anos na empresa. Descrito como "ostensivamente discreto" pelo gestor, remeteu-se ao silêncio.