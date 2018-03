Pub

Dois terços dos militantes sociais-democratas aprovaram coligar-se com a CDU de Angela Merkel, pondo fim ao longo impasse

A população alemã excede os 81 milhões e tem mais de 61 milhões de eleitores. Nas legislativas de setembro deslocaram-se às urnas 46 973 799 votantes. Mas, na prática, a nova coligação CDU/CSU-SPD e a sobrevivência política de Angela Merkel devem-se aos 239 604 militantes sociais-democratas que deram o aval ao acordo de coligação, tendo batido de forma clara (66,02% versus 33,98%) os 123 329 que se opuseram. "É bom para o nosso país que este período de incerteza tenha terminado", declarou o presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier.

O chefe do Estado informou que propõe hoje à câmara baixa do Parlamento, o Bundestag, a eleição de Angela Merkel para o cargo de chanceler, pondo fim a mais de cinco meses de indecisão política. O governo deverá entrar em funções no dia 14.

A votação dos militantes do SPD decorreu de 20 de fevereiro a 2 de março, e foi realizada via postal. Os números finais excederam a expectativa dos dirigentes sociais-democratas. No penúltimo dia de voto, a ministra do Ambiente, Barbara Hendricks, augurava uma vitória do sim com 60%.

O líder interino dos sociais-democratas, Olaf Scholz, disse que o resultado é uma "luz verde" para o partido entrar numa nova coligação. "Os militantes apoiaram maioritariamente a opção da direção." Sem confirmar se irá para o cargo de ministro das Finanças, Scholz adiantou apenas que nos próximos dias o partido vai divulgar os nomes dos ministros que farão parte do executivo - três homens e três mulheres.

Quando as negociações chegaram a bom porto entre as direções partidárias, o então líder Martin Schulz revelou que iria ocupar o cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros. Uma precipitação, tendo em conta o desenrolar da crise interna que se abateu depois no SPD. O ministro cessante e anterior líder do partido, Sigmar Gabriel, acusou Schulz de "quebra de confiança". Parte dos militantes não gostou, até porque Schulz mudou de opinião por duas vezes. Primeiro dissera que o partido, em face da pior votação de sempre, iria renovar-se na oposição; e mais tarde garantira que ele não integraria o governo. Os críticos temeram que o partido ficasse sem credibilidade e que o voto no referendo fosse afetado - o que custou a liderança ao ex-presidente do Parlamento Europeu.

"Felicito o SPD por este claro resultado e espero prosseguir a cooperação para o bem do nosso país", reagiu a CDU num tweet em nome de Angela Merkel. A nova secretária-geral dos democratas-cristãos, Annegret Kramp-Karrenbauer, também se congratulou. "É uma boa decisão do SPD, em especial para o nosso país", escreveu, em comunicado. A CDU aprovou no dia 26 de fevereiro, em congresso, o acordo de governo com os sociais-democratas.

Os Verdes, que em conjunto com os liberais (FDP) e a CDU/CSU, tentaram sem sucesso formar a coligação Jamaica, aplaudiram o resultado. "É bom que o impasse político tenha finalmente acabado", comentou a colíder Annalena Baerbock. Já do FDP só houve críticas: "O SPD votou como esperado. Tinham mais medo de novas eleições do que serem marginalizados na coligação com Merkel. As inquietações de Merkel acabaram, mas a Alemanha não anda para a frente", disse a secretária-geral dos liberais.

"Catástrofe para a Alemanha", reagiu o agora maior partido da oposição, o populista Alternativa para a Alemanha (AfD). "O mais tardar em 2021 irão pagar o preço", reagiram os seus dirigentes no Twitter. Numa cláusula do acordo governamental de 177 páginas, a coligação será objeto de revisão ao fim de dois anos.

Da vizinha França, e em especial do Eliseu, o alívio. Com o presidente Emmanuel Macron à procura de uma parceria forte para pôr em prática os seus planos de reformas na União Europeia, o resultado vindo da Alemanha é "uma boa notícia para a Europa", afirmou o francês. "Nas próximas semanas a França e a Alemanha vão trabalhar em conjunto para levar o projeto europeu avante", declarou. A reforma das instituições europeias é uma das prioridades do programa da coligação.