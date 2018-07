Trump e os ataques antissemitas: "Vai-se ver muito amor, ok?"

Os rappers Kollegah e Farid Bang venceram um prémio de música alemão - o Echo - e a organização está a ser alvo de críticas uma vez que as letras do álbum vencedor são consideradas antissemitas. O galardão foi anunciado esta quinta-feira, na mesma data em que se assinalava o Dia em Memória das Vítimas do Holocausto.

A dupla alemã faz referência ao campo de concentração nazi na canção "0815", onde afirmam que os seus corpos estão "mais definidos dos que os do prisioneiros de Auschwitz".

Os músicos venceram o prémio Echo na categoria Hip-Hop/Urbano, por terem vendido mais de 200 mil cópias do seu álbum, e receberam a distinção na passada quinta-feira.

No mesmo dia, Israel celebrava o Yom HaShoah, o Dia em Memória das Vítimas do Holocausto, em homenagem aos seis milhões de judeus que morreram nos campos nazis durante a Segunda Guerra Mundial.

Kollegah e Farid Bang negam que sejam antissemitas, no entanto as letras da canção estão a gerar um debate aceso na Alemanha.

O Ministro da Justiça alemão, Heiko Maas, disse que tais "provocações antissemitas" são "simplesmente repugnantes". "É uma vergonha que este prémio tenha sido entregue no Dia em Memória das Vítimas do Holocausto", disse Heiko Mass, citado pelo The Guardian.

"O facto de responsáveis da indústria musical distinguirem tais comentários com a desculpa da arte e da liberdade de expressão é escandaloso", declarou Josef Schuster, presidente do Conselho Central de Judeus da Alemanha.

Antes mesmo da dupla de rappers ter conquistado o prémio, o Comité Internacional de Auschwitz já tinha dito que a presença dos músicos na cerimónia era "um estalo na cara dos sobreviventes do Holocausto".

O prémio Echo é atribuído anualmente pela associação que reúne as editoras de discos e o vencedor de cada ano é determinado pelas vendas do ano anterior.

Veja o vídeo com a música "0815":