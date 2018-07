Partido de Putin vai treinar ativistas para contramanifestações

Kremlin nega que Putin tenha falado com Trump sobre prostitutas

A organização da juventude do partido dominante na Federação Russa vai começar a treinar grupos de ativistas para serem mobilizados rapidamente para participarem em contramanifestações a ações antigovernamentais.

Denis Davydov, líder da organização, foi citado hoje pelo canal de televisão Dozhd a dizer que o objetivo é ter 100 ou 200 pessoas que "possam ir para as ruas em uma hora ou duas para exprimir opiniões diferentes" das dos promotores das ações de protesto.

Adiantou: "Se a oposição começar a lançar pedras, não temos o direito de fugir. Não as vamos atirar, mas não deixaremos que ninguém fique ferido".

Dozhd disse ainda que vai monitorizar as redes sociais e outras fontes para antecipar reuniões de protesto.

A organização Molodya Gvardia (Jovens Guardas) é a organização de juventude do partido Rússia Unida, que é base do poder do presidente Vladimir Putin.