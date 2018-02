Pub

Oscar Gabriel, politólogo e professor emérito da Universidade de Estugarda, diz que Annegret Kramp-Karrenbauer é "muito semelhante" a Merkel

Annegret Kramp-Karrenbauer, de 55 anos, deverá substituir Peter Tauber num momento delicado para a CDU e para a Alemanha. É a escolhida por Angela Merkel para nova secretária-geral do partido. Deverá ser aprovada hoje no congresso do partido, em Berlim. Oscar Gabriel, politólogo e professor emérito da Universidade de Estugarda, acredita que AKK tem as características necessárias para ser a próxima líder do partido.

Quem é Annegret Kramp-Karrenbauer?

É a governadora de um dos estados federados da Alemanha, o pequeno estado federado do Sarre, onde está no poder há mais de cinco anos. Também tem desempenhado um papel importante dentro do partido. Por isso, de certa forma, é lógico que tenha sido apontada para o cargo de secretária-geral. Mas ao mesmo tempo é uma surpresa. É a primeira vez que um governante deixa essa função para assumir outra puramente partidária. Acho que Annegret Kramp-Karrenbauer já era vista como potencial sucessora de Angela Merkel mesmo antes de ser nomeada para secretária-geral dos democratas-cristãos, principalmente pela sua experiência. Foi uma governadora bem-sucedida, enfrentou umas eleições na primavera passada e venceu com larga margem (cerca de 40% nas eleições do Sarre). É muito popular dentro do partido e sempre obteve bons resultados em escrutínios internos. Essas são características muito importantes para um futuro líder da CDU. Creio que a sua passagem da política estatal para a política federal fortaleceu a sua posição na corrida à sucessão de Angela Merkel. Mas está longe de ser a única candidata ao lugar, há outros que também estão a fazer esse percurso.

Vários jornais chamam a Kramp-Karrenbauer mini-Merkel. Haverá uma continuidade nas políticas e prioridades de Angela Merkel ou uma rutura?

A forma de liderar de Kramp-Karrenbauer é muito similar à de Angela Merkel e partilha muitos dos ideais da chanceler. No domínio das políticas públicas, por exemplo, acredito que haja uma continuidade. Parece ter, no entanto, um perfil mais conservador em algumas questões ideológicas, particularmente de âmbito moral, e por isso reúne mais simpatia dos membros do partido que pertencem a esta ala. Mas em geral não acredito que haja uma grande mudança.

A nomeação de AKK surge numa altura de forte pressão a Angela Merkel para que renove o partido e recupere o cariz mais conservador. O que pode a CDU esperar da até agora governadora do Sarre?

Não acredito numa grande mudança na linha política dos democratas-cristãos durante a próxima legislatura. Por outro lado, depois de a CDU ter dado prioridade à agenda do governo, deixando de lado a própria agenda política do partido, muitos democratas-cristãos esperam um amplo debate sobre o seu futuro. Isso implica falar sobre posições ideológicas, políticas específicas, o estilo de liderança e o pessoal. Como Merkel e AKK anunciaram numa conferência de imprensa, esses pontos estão agora na agenda e, devido à sua experiência e prestígio, Kramp-Karrenbauer estará em boa posição para promover a renovação da CDU.

Este é um bom momento para a entrada de AKK?

A nomeação chegou na altura ideal. Se o SPD estiver de acordo na formação de uma grande coligação, a CDU precisa de um secretário-geral forte que modere os debates internos e que prepare o partido para cooperar com os social-democratas. Isso vai ser extremamente importante para melhorar a posição da CDU na competição política, caso a renovação do SPD tenha sucesso e construa uma liderança forte. Há ainda outro aspeto, caso não seja possível formar uma grande coligação, pelo menos um dos grandes partidos funcionará como âncora de estabilidade e que estará em condições de segurar o país num ambiente instável.

