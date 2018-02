Pub

Advogado e criminologista, de 26 e 28 anos, trabalhavam para a Agência de Investigação Criminal mexicana há menos de um ano

Especialistas forenses mexicanos confirmaram que os restos humanos encontrados na semana passada, em Jalisco, são dos dois agentes especiais sequestrados por homens armados no início deste mês.

Octavio Martínez, um advogado de 26 anos, e Alfonso Hernández, um criminologista de 28 anos, eram membros da Agência de Investigação Criminal do México, uma unidade criada em 2013 para combater o crime organizado. Trabalhavam para a agência há menos de um ano.

Uma semana após o seu desaparecimento, a 5 de fevereiro, apareceram num vídeo do YouTube cercados por homens armados e foram forçados a ler uma declaração que criticava a agência para a qual trabalhavam sobre o controlo de armas no país.

Segundo a BBC, as autoridades acreditam que os homens armados que aparecem no vídeo sejam membros do cartel Jalisco New Generation, embora a sua identidade não tenha sido verificada de forma independente.

O procurador-geral do México, Raul Cervantes, declarou que a Jalisco New Generation é a maior organização criminosa do país e acusou-a de vários ataques às forças de segurança e funcionários públicos mexicanos.

Os dois agentes desapareceram no início do mês quando estavam de licença para participarem numa cerimónia de batismo no estado de Nayarit. Os seus corpos foram encontrados no interior de um carro na cidade de Jalisco. Até agora, ninguém foi detido.

O crime organizado está em ascensão no México e o ano de 2017 foi o mais violento de sempre, com mais de 25 mil assassinatos, segundo dados oficiais. O crime organizado representa quase três quartos dos assassinatos registados.