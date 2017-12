Pub

Suspeito do crime já foi detido

Um agente da Polícia Nacional de Cabo Verde foi morto a tiro na madrugada de hoje, na cidade da Praia, informou a corporação em comunicado, adiantando que o suspeito do crime já se encontra detido.

"O agente Evandro Lopes, efetivo da Guarda Fiscal, foi morto esta madrugada, em Achadinha, Ponta Tâmara, por volta das 03:39 horas", adianta, em comunicado, o comando regional da Praia da Polícia Nacional.

De acordo com a mesma fonte, o agente terá sido "morto com a própria arma, tendo o suspeito do crime sido encaminhado à Policia Judiciária para posterior entrega ao Ministério Publico".

Ainda de acordo com o comunicado, o agente, que vivia no bairro de Ponta D'Água, teria sido visto, pouco tempo antes, numa das discotecas da capital.

Por apurar estão, segundo a polícia, as circunstâncias que o levaram a deslocar-se ao local onde viria a "entrar em conflito com o suspeito que, supostamente, o terá desarmado e baleado com vários tiros".