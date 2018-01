Pub

Pretende-se melhorar a coordenação no manuseamento dos resíduos químicos e fazer progressos no aumento da qualidade da água e da nutrição

A Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Organização das Nações Unidas (ONU) Meio Ambiente firmaram hoje, no Quénia, um acordo para desenvolver ações conjuntas contra a poluição, as alterações climáticas e a resistência antimicrobiana, entre outros.

Melhorar a coordenação no manuseamento dos resíduos químicos e fazer progressos no aumento da qualidade da água e da nutrição são outros dos propósitos que vão unir as duas agências da ONU durante os próximos quinze anos, informou a OMS em comunicado.

A colaboração deverá marcar uma nova etapa no trabalho conjunto para a investigação, o desenvolvimento de ferramentas e a monitorização dos objetivos de desenvolvimento sustentável.

O acordo foi firmado em Nairobi, onde está a sede da ONU Meio Ambiente, por Erik Solheim, diretor executivo daquela agência, e Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor geral da OMS, que está de visita a África.

"Há uma necessidade urgente de que as nossas agências trabalhem mais em conjunto para abordar ameaças que são críticas para a sustentabilidade do meio ambiente e do clima, indicou Erik Solheim, de acordo com a nota de imprensa.

O diretor geral da OMS afirmou, por seu turno, que a saúde das pessoas está "diretamente relacionada" com a saúde do ambiente em que vivemos.

"Juntos, ar, água e perigos químicos matam mais de 12,6 milhões de pessoas por ano. Isto não deve continuar", realçou.