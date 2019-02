Agência federal dos EUA criou universidade falsa para apanhar imigrantes

A U.S. Immigration and Customs Enforcement (Ice), agência responsável pela aplicação das leis de imigração nos Estados Unidos, montou um elaborado esquema destinado a incentivar imigrantes a cometerem um crime federal e depois prendê-los. De acordo com documentos judiciais divulgados pela Detroit Free Press, o serviço federal criou uma falsa instituição do ensino superior, a University of Farmington, no Michigan, ativa entre 2015 e este ano, destacou agentes para assumirem o papel de funcionários, promovendo a instituição e dando informações sobre a mesma e, depois de matricular cerca de 600 alunos, acabou por prender 146 - 145 indianos e uma palestiniana -, além de vários intermediários que os ajudaram a tratar da burocracia envolvida, acusando-os de fraude.

O crime que lhes é imputado? Precisamente terem-se matriculado numa instituição falsa, obtendo benefícios ilegítimos em termos de direitos de residência. A Ice garante que os detidos estavam "conscientes" de que se tinham matriculado numa instituição ilegal mas as informações que têm vindo a ser reveladas sugerem que muitos destes foram objetivamente enganados pelo serviço federal, que segundo a Detroit Free Press, terá chegado ao ponto de incluir a instituição numa lista de universidades aprovadas publicada na sua página de Internet.

O caso está também a gerar uma onda de indignação na Índia, país de quase todos os detidos. De acordo com a imprensa local vários dos alunos que se matricularam na universidade de Ciências e Tecnologias, que nunca funcionou, eram jovens oriundos de meios rurais, que tinham viajado para os Estado Unidos com a expectativa real de se qualificarem numa instituição norte-americana. Muitos terão mesmo contraído empréstimos bancários para suportarem os custos com as viagens e as propinas cobradas, que totalizavam cerca de dez mil euros.

A Índia já exigiu formalmente a libertação dos seus cidadãos detidos nos Estados Unidos. A cidadã palestiniana já foi libertada, tendo regressado ao Médio Oriente.

Esta não foi a primeira vez que a Ice gerou controvérsia pelos seus esquemas agressivos para induzir imigrantes a cometerem crimes.