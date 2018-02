Pub

Os serviços americanos de imigração tornaram hoje pública uma diretiva que autoriza e incentiva os seus agentes a deterem dentro dos tribunais pessoas que se encontrem no país em situação ilegal, os chamados clandestinos.

A medida, justificada por questões de segurança, autoriza a polícia de imigração (Immigration and Customs Enforcement, ICE) a entrar nos tribunais locais, estaduais ou federais para interpelarem imigrantes cujos processos de expulsão estejam a decorrer.

A diretiva está a ser fortemente contestada por organizações ligadas à imigração, que acusam as autoridades americanas de criarem um clima de medo que impede os clandestinos de procurarem na justiça uma solução para a sua situação.

« As acões levadas a cabo pelos agentes de imigração no interior dos tribunais podem reduzir os riscos em termos de segurança para o público, para os estrangeiros visados e para os próprios agentes do ICE », pode ler-se na diretiva, citada pela France Press.

A polícia de imigração garante que os seus agentes agirão de forma discreta e que visarão sobretudo «determinados estrangeiros », com registo penal ou ligados a bandos organizados, que constituam uma ameaça para para a segurança nacional americana ou para o público em geral.

A ICE justifica a medida devido à existência de municípios espalhados por todo o país que se recusam a colaborar com as autoriaddes de imigração na detenção de clandestinos, funcionando na prática como santuários.