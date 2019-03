Africa do Sul. Pequeno e raro elefante rosa filmado Parque Kruger

Inesperadamente no meio da manada de elefantes surgiu um pequenote, sem pigmentação na pele, que se destacava entre os outros. O guia turístico Tim Jansen van Vuuren conseguiu filmá-lo na reserva Mala-Mala, no Parque Nacional Kruger, na África do Sul. Os elefantes albinos, que têm um tom rosado na pele, são muito raros.

Em 2009, um cineasta especializado em vida selvagem também captou imagens de um filhote cor-de-rosa de elefante no Botsuana, país no sul de África. Mike Holding fez fotos do filhote rosa em meio a uma manada de cerca de 80 elefantes no delta do rio Okavango, enquanto filmava para um programa da BBC. "Foi um momento muito empolgante para todos no acampamento. Sabíamos que era algo raro, ninguém conseguia acreditar", disse na altura.

O albinismo é comum em elefantes asiáticos, mas extremamente raro entre os africanos. Nunca são brancos, antes apresentam um tom rosado na pele. Na altura da descoberta no Botsuana, Mike Chase, ecologista que liderava a organização de caridade Elefantes sem Fronteiras, afirmou só ter encontrado três referências a filhotes alinos, precisamente no Parque Nacional Kruger.