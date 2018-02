Bomba foi descoberta na madrugada de domingo durante as obras no aeroporto

Aeroporto de London City fechou na segunda-feira. Portuguesa TAP foi obrigada a cancelar dois voos diários

O aeroporto de London City, na capital inglesa, reabre hoje depois de ter sido encerrado na segunda-feira devido à descoberta de uma bomba de 500 quilos da Segunda Guerra Mundial no rio Tamisa, adiantou a EFE.

O artefacto foi descoberto na madrugada de domingo quando se levavam a cabo obras previstas no aeroporto.

O achado motivou que o aeroporto tivesse que cancelar todos os serviços programados, afetando cerca de 16 mil passageiros.

A bomba será transferida hoje durante a manhã para um local seguro por peritos em desativação de explosivos e mergulhadores da Marinha britânica vão desencadear uma explosão controlada do engenho, de fabrico alemão e 1,5 metros de largura.

Depois da descoberta do explosivo estabeleceu-se na segunda-feira um perímetro de segurança e desalojou-se residentes dessa área, mas essas medidas de precaução foram já levantadas e o aeroporto opera hoje "com normalidade", segundo disse à BBC o administrador do aeroporto, Robert Sinclair, citado pela EFE.

No entanto, algumas estradas e pontes que foram encerradas ao público vão continuar fechadas até os peritos desativarem a bomba.

O London City é o mais pequeno dos cinco aeroportos internacionais de Londres, tendo movimentado 4,5 milhões de passageiros no ano passado, sobretudo para destinos de negócios como Frankfurt, Luxemburgo, Bruxelas ou Nova Iorque.

O aeroporto está localizado perto de zonas portuárias do leste de Londres, área que foi fortemente bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial.

Várias companhias aéreas foram afetadas pela descoberta da bomba numa doca do rio Tamisa, entre as quais a portuguesa TAP, que cancelou os seus dois voos diários para aquele aeroporto.