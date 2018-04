Pub

O lutador de MMA foi morto com um tiro na cara e facadas no peito. O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira na casa do brasileiro. A polícia já deteve dois suspeitos

O Brasil continua a ser notícia pela escalada de violência no país. Na madrugada desta terça-feira, Adriano Santana, mais conhecido por Mutante, foi morto em casa, diante da mulher e do filho, de 9 anos.

O lutador brasileiro de artes marciais mistas (MMA), de 39 anos, foi atingido com um tiro na cara e depois foi esfaqueado até à morte na sua residência no distrito de Outeiro, em Belém.

De acordo com o site da Globo Esporte, a polícia já deteve dois suspeitos.

Erick de Sousa Silva, de 22 anos, e Gabriel da Silva e Silva, de 21, foram detidos pela polícia militar. Na delegacia de homicídios de Icoaraci, em Belém, negaram ter assassinado o lutador de MMA, mas admitiram que estavam no local do crime para dar apoio a dois criminosos que terão assassinado o lutador de MMA. A polícia ainda está a investigar os motivos deste crime.

No momento da detenção, a polícia apreendeu um arma de calibre 38 e drogas. "Não descartamos que a arma pode ter sido usada na morte do lutador", explica o delegado Carlos Ivan, citado pelo site. Um dos suspeitos nega que a arma foi usada para matar Adriano Mamute, mas afirma que outro revólver foi usado no crime.

Durante o depoimento, os dois detidos revelaram o nome dos envolvidos no assassinato do lutador.

Segundo a Polícia Civil, Adriano Mamute estava na sua casa quando, às 23h30, abriu a porta a três homens, que se apresentaram com o rosto tapado e armados. O lutador terá fugido para o quarto, onde estava a mulher e o filho, mas os criminosos perseguiram-no. No quarto, ainda terá pedido calma, mas foi atingido com um tiro na cara e caiu para o chão.

Os três criminosos pediram depois os telemóveis de Adriano e da mulher e quando estavam a sair da casa perceberam que o lutador ainda estava vivo. Voltaram atrás e esfaquearam o atleta no peito até à morte.

Além de atleta de MMA, Adriano Santana era eletricista naval.

