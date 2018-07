Adolescente iraniana presa por publicar vídeos a dançar

Maedeh Hojabri, adolescente iraniana de 18 anos, foi detida porque publicou vídeos no Instagram a dançar. Nas imagens, a rapariga aparece a dançar no quarto sem véu (hijab), que é de uso obrigatório no Irão. Agora, outras mulheres iranianas estão a publicar vídeos a dançar, como forma de apoiar Maedeh.

Na sexta-feira, conta a BBC, a televisão iraniana terá reproduzido uma confissão da adolescente, na qual terá assumido que violou as normas do país, com o objetivo de reunir mais fãs naquela rede social.

Entretanto, vários internautas estão a publicar vídeos a dançar nas redes sociais, com a hashtag #dancing_isn't_a_crime (dançar não é crime, em português), como forma de apoiar a adolescente.

No Irão, existem regras restritas relativas à roupa feminina e não é permitido dançar com o sexo oposto em público, se não estiverem presentes membros da família mais direta.

Hossein Ronaghi, bloguer iraniano, de 33 anos, foi um dos que se manifestou: "Se disser às pessoas em qualquer sítio do mundo que as raparigas de 17 e 18 anos são presas pela sua dança, alegria e beleza sob acusação de espalhar indecência, enquanto violadores e outros estão livres, elas vão rir. Porque para elas é inacreditável!"

Outra utilizadora publicou um vídeo a dançar, acompanhado com a seguinte mensagem: "Estou a dançar para que eles (as autoridades) vejam e saibam que não podem tirar-nos a felicidade e a esperança, prendendo adolescentes (e raparigas) como Maedeh."

De acordo com a BBC, esta não é a primeira vez que as raparigas iranianas são presas por dançarem.