Adolescente francês detido depois de apontar arma falsa a professora

As imagens do vídeo que está a causar em indignação em França. Nas imagens vê-se um aluno a ameaçar a professora com uma arma falsa

De pé e com uma arma falsa a apontar na direção da professora, sentada à sua frente a trabalhar, o adolescente, de 15 anos, ameaça a docente. Exige, aos gritos, que ela o marque como "presente" no registo escolar. O que ele não sabia é que estava a ser filmado e o vídeo do que aconteceu na passada quinta-feira, na sala de aula da escola secundária Edouard-Branly, em Créteil, nos arredores de Paris, depressa se tornou viral. O jovem foi detido no domingo e acusado de violência agravada, antes de ser libertado. De acordo com a BFM TV, arrisca-se a uma pena que pode chegar aos cinco anos de prisão.

A ameaça à professora, embora com recurso a uma pistola de "airsoft" - uma arma de pressão de ar -, está a causar uma onda de indignação em França à qual nem o próprio presidente ficou indiferente. Emmanuel Macron considerou a ameaça "inaceitável", pediu ao ministro da Educação e ao ministro do Interior para que sejam tomadas medidas de modo a que o ato seja punido e "permanentemente banido" das escolas francesas.

No vídeo, aparece outro aluno que surge nas costas da professora fazendo um gesto obsceno. De acordo com os jornais franceses, a professora fez queixa na polícia na sexta-feira e horas depois os dois estudantes foram detidos. O jornal Le Parisien conta que o jovem que usou a arma de pressão de ar na sala de aula entregou-se às autoridades na companhia do pai enquanto o colega foi detido pelos agentes. Terá sido ele quem levou a pistola para a escola.

De acordo com a publicação, o adolescente alegou que tudo não passou "de uma brincadeira" e que não tinha intenção de intimidar a docente. A situação terá sido motivada pelo facto de a professora ter marcado o aluno como ausente no registo escolar, depois deste ter chegado atrasado à aula.

A pistola do tipo "airsoft" e as bolas de plástico que continha foram destruídas.

"Isto é muito sério e extremamente traumático"

O ministro da Educação, Jean-Michel Blanquer, condenou "veemente os atos de ameaça" a uma professora na escola secundária de Edouard Branly. As medidas mais rigorosas foram tomadas, denúncia, custódia que será seguida por sanções disciplinares", garantiu, no Twitter, o governante, que expressou "solidariedade para com a professora".

Apesar de a arma ser falsa, o gesto ameaçador é bem verdadeiro. "Isto é muito sério e extremamente traumático para a nossa colega", disse ao Le Parisien a sindicalista Frederique Roullet, da União Nacional do Ensino Secundário. "Isto obviamente levanta a questão da banalização e da exacerbação da violência nas instituições", acrescentou.

A presidente da região Île-de-France, Valérie Pécresse, manifestou-se "escandalizada" com a atitude dos alunos na sala de aula. "Estou à espera de sanções exemplares", afirmou na rede social Twitter.