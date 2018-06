Pub

Conselheiro de Segurança dos EUA, John Bolton, esteve reunido em Moscovo com o presidente russo, Vladimir Putin.

O conselheiro do Kremlin para as questões internacionais, Iuri Ushakov, disse hoje que a Rússia e os EUA chegaram a acordo sobre uma cimeira entre Vladimir Putin e Donald Trump, cuja data e local serão anunciados na quinta-feira.

Citado pela agência Associated Press, Ushakov precisou apenas que a cimeira se realizará num "país terceiro", uma solução prática tanto para a Rússia como para os EUA, indicou.

A cimeira será constituída por um encontro entre os dois presidentes seguido de uma conferência de imprensa conjunta, disse, acrescentando que Putin e Trump deverão também divulgar uma declaração conjunta.

Trump, que tomou posse como presidente dos EUA em janeiro de 2017, e Putin só se encontraram até agora à margem de cimeiras internacionais, a última delas no Vietname, em novembro.

Ushakov, que anunciou o acordo após o encontro, em Moscovo, entre Putin e conselheiro de segurança nacional norte-americano, John Bolton, disse que as conversações com este responsável foram "construtivas e eficientes".

Antes do encontro com o presidente russo, Bolton reuniu-se com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Serguei Lavrov.

Em ambos os encontros, disse Ushakov, as conversações incluíram o estado das relações bilaterais, o controlo de armas nucleares, o abandono pelos EUA do acordo nuclear com o Irão e a situação na Síria, Ucrânia e Coreia do Norte.

O conselheiro russo escusou-se a dizer o que a Rússia espera da cimeira, manifestando apenas a expectativa de que dê "um forte impulso" à normalização das relações entre a Rússia e os EUA e de que seja "o acontecimento internacional mais importante deste verão".

Desde a entrada em funções de Trump, em janeiro de 2017, os dois presidentes só se encontrarem à margem de reuniões internacionais, a mais recente das quais no Vietname em novembro de 2017.