Acordo histórico: Vaticano vai reconhecer bispos nomeados por Pequim

O Vaticano anunciou este sábado a assinatura com a China de um acordo de princípio histórico para o reconhecimento dos bispos nomeados por Pequim. O documento, assinado em Pequim vem pôr fim a anos de rumores sobre uma aproximação entre Pequim e a Santa Sé, sem relações diplomáticas há sete décadas.

O anúncio do acordo coincidiu com o primeiro dia de uma visita do Papa Francisco aos Bálticos e é o primeiro passo para resolver um contencioso que começou em 1951 quando Mao Tsé-tung decidiu expulsar da República Popular da China o núncio católico.

Segundo o Vaticano, este é um acordo "pastoral e não político". O documento, que segundo a Reuters não faz qualquer menção a Taiwan, a ilha reconhecida pelo Vaticano mas que Pequim vê como uma província rebelde, deverá pôr fim à existência de duas igrejas paralelas na República Popular da China.

Duas igrejas paralelas

Durante décadas, Pequim foi nomeado os seus próprios bispos, mas muitos chineses mantiveram-se clandestinamente fiéis à Santa Sé. A igreja oficial era controlada pela Associação Católica Patriótica , enquanto a igreja clandestina obedecia ao Vaticano.

Pequim considera uma ingerência que as nomeações dos bispos sejam feitas por Roma e não reconhecia até agora a autoridade do Papa como chefe da Igreja Católica. Já o Vaticano rejeitava a imposição de bispos pelo regime chinês - algo que não acontece em mais nenhum país do mundo.

Apesar de ainda não se