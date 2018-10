Acordo do brexit está mais perto, diz May. Corbyn responde que é ponte para lado nenhum

Muita especulação e expectativa antes de a primeira-ministra se dirigir ao Parlamento para dar conta dos progressos sobre as negociações com Bruxelas. A novidade que Theresa May levou à Câmara dos Comuns é que em vez de um artigo de salvaguarda em relação à Irlanda do Norte, que a UE exige, Bruxelas considera a hipótese de um artigo de salvaguarda para o Reino Unido no seu todo.

Às primeiras palavras da líder conservadora, uma onda de risadas: Theresa May afirmou que se está a entrar na fase final das negociações e que tem havido "bom progresso". E, tendo em conta a onda de especulação, decidiu dirigir-se ao Parlamento.

"Estamos a entrar nas etapas finais dessas negociações. Este é o momento para cabeças frias e calmas prevalecerem. E é hora de manter um foco claro sobre os poucos problemas remanescentes, mas críticos, que ainda precisam ser acordados", disse.

Salvaguarda, mas não por tempo indefinido

"Eu preciso encarar o povo britânico e dizer que esta salvaguarda é uma solução temporária. As pessoas estão, com razão, preocupadas com o facto de que o que é apenas temporário se possa se tornar um limbo permanente - sem que um novo relacionamento entre o Reino Unido e a UE tenha sido acordado. É óbvio que não vamos ficar presos permanentemente no mercado único aduaneiro, sem poder fazer acordos comerciais importantes. Por isso, o acordo de salvaguarda não deve precisar de entrar em vigor. Segundo, se isso acontecer, deve ser temporário. E terceiro, embora não acredite que seja esse o caso, se a UE não colaborasse no nosso futuro relacionamento, temos de ser capazes de assegurar que não podemos ser mantidos neste acordo indefinidamente", disse May.

O princípio do backstop garante que, caso não haja acordo entre Londres e Bruxelas, a República da Irlanda e a província britânica da Irlanda do Norte coexistam sem fronteiras, tal como previsto no acordo da Sexta-feira Santa, de 1998.

Ponte para lado nenhum

O trabalhista Jeremy Corbyn desfez o discurso de May.

"Isto parece o Groundhog Day (O Feitiço do Tempo). Nada mudou neste caos de governo. A seis meses de partirmos, o que têm para mostrar? Ontem vimos um ministro voltar de Bruxelas com o rabo entre as pernas devido aos desentendimentos entre os conservadores", acusou o líder da oposição.

Para depois prosseguir: "Quanto tempo vai durar esse acordo [de salvaguarda]? O acordo de May é um brexit às cegas, uma ponte para lado nenhum."

"As hipóteses não são entre o seu acordo e não haver acordo. Queremos um acordo que melhore os nossos direitos e que faça crescer a nossa economia. Não vamos passar um cheque em branco. Se não há um bom acordo tem de haver forma de dar lugar a quem o faça", concluiu Corbyn.

Na quarta-feira realiza-se a cimeira sobre o brexit com os líderes europeus.