Presidente do grupo chinês HNA, acionista da TAP, morreu após queda de 15 metros em França

A desordem do globalismo, de que se ocupou Defarges logo no começo deste século e que transforma o planeta numa arena em que abundam as vítimas sem triunfo de vencedores, tem nesta época duas vias de progresso, uma no domínio da economia, com grande noticiário, porque são numerosos os atingidos sem proteção, outra no domínio dos conflitos armados, onde à concorrência entre as aparentes grandes potências se somam os conflitos internos e a área do exercício do fraco contra o forte, esta genericamente englobada no conceito de terrorismo.