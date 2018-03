Pub

Acidente entre um autocarro de passageiros e um camião na província turca de Corum fez ainda 20 feridos

Um autocarro de passageiros explodiu hoje depois de bater num camião, provocando pelo menos 13 mortos na província turca de Corum, segundo a agência de notícias estatal.

A agência de notícias Anadolu adianta que o acidente ocorreu numa estrada na província turca central de Corum e causou ainda 20 feridos que foram levados para vários hospitais.

As autoridades acreditam que o número de mortos pode aumentar devido ao ferimentos graves dos sobreviventes.

O autocarro partiu de Istambul com 33 passageiros com destino à província de Tokat. O número de passageiros ainda não divulgado oficialmente, uma vez que as autoridades estão a tentar identificar todas as vítimas.

"Estavam todos a dormir. Eu era a única acordada porque estava a cuidar do meu filho", disse Emine Gungor, uma das sobreviventes, à agência de notícias. "Com a explosão, todas as janelas partiram e o autocarro começou a abanar. A parte de trás do autocarro começou a arder enquanto as pessoas gritavam", relatou.

"Um homem partiu uma janela e conseguimos sair. Aqueles que saíram do autocarro sobreviveram, mas os outros perderam a vida", recordou Gungor à Anadolu.

Já foi aberta uma investigação para apurar as causas deste acidente.