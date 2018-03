Pub

A viatura despistou-se e saiu da estrada provocando também mais dez feridos graves e ligeiros

Esta segunda-feira morreram 38 pessoas no norte da Etiópia num acidente de autocarro, que se despistou e saiu da estrada, noticiou hoje a rádio estatal Fana.

"Um total de 38 pessoas (28 homens e dez mulheres) morreram no acidente", indicou a rádio no seu sítio da Internet, citando as autoridades do distrito de Legambo, onde ocorreu o acidente, que provocou ainda dez feridos graves e ligeiros.

Segundo a revista privada inglesa, sediada na Etiópia, Addis Standard, no autocarro estavam um total de 48 pessoas e a grande maioria delas eram estudantes universitários.