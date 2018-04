Pub

Cinco elefantes ficaram à solta numa autoestrada que liga Albacete a Murcia, depois do camião em que seguiam ter virado. Um dos animais acabou por morrer, dois estão feridos

Foi em Albacete, Espanha, que o inesperado aconteceu. Um acidente com um camião na autoestrada que seguia em direção a Murcia deixou à solta vários elefantes na A-30.

O transporte pesado de mercadorias levava pelo menos cinco elefantes provenientes de um circo. Um dos animais morreu e dois estão feridos.

O estranho incidente aconteceu, segundo a direção geral de Trânsito, esta segunda-feira, às 16:24. A estrada foi cortada ao quilómetro 22, perto do município de Pozo Cañada. Várias fotos estão a circular no Twitter. Estas mostram pelo menos quatro elefantes a circular pela via, à solta. Uma imagem à qual não estamos acostumados.

Nesta rede social, a cidade de Pozo Cañada publicou uma fotografia em que se vê o camião virado e atravessado na estrada.

Estão já a ser removidos os animais da via pública e os donos estão a ser procurados.

