Acidente com autocarro no Equador provoca pelo menos 24 mortos 

Um autocarro chocou com um camião no Equador esta terça-feira. O acidente fez pelo menos 24 mortos e 19 feridos, segundo os bombeiros de Quito. Entre as vítimas estão vários estrangeiros, principalmente, venezuelanos e colombianos.

O autocarro internacional da companhia Cotrans da Colômbia colidiu com um camião numa estrada entre as localidades de Pifo e Papallacta, a cerca de 30 quilómetros da capital do Equador. A causa do acidente ainda não é conhecida.

Até ao momento não há registo de vítimas portuguesas, segundo a agência Lusa, que cita a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas.