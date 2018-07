Académico acusa ex-CEO da Cambridge Analytica de mentir no parlamento britânico

© Parliament TV handout via REUTERS

Cambridge Analytica teve papel decisivo no referendo do Brexit

Aleksandr Kogan, professor da Universidade de Cambridge, afirmou hoje que um antigo administrador da empresa de tratamento de dados Cambridge Analytica mentiu ao responder sobre o escândalo ao comité do parlamento britânico que investiga as notícias falsas ("fake news").

Ao falar numa sessão do comité de "media" do parlamento do Reino Unido, em Londres, Aleksandr Kogan referiu que Alexander Nix, ex-administrador da Cambridge Analytica, mentiu ao testemunhar sobre um alegado trabalho conjunto entre os dois.

Vários antigos funcionários da Cambridge Analytica indicaram que a empresa usou os dados pessoais de milhões de utilizadores para ajudar na campanha de Donald Trump às eleições presidenciais norte-americanas em 2016, o que foi negado pela companhia.

Kogan também acusou Nix de ter "fabricado" a ideia de que nenhum dos dados utilizados veio da Global Science Research.

A Global Science Research, empresa liderada por Kogan, desenvolveu uma aplicação no Facebook que desviava informação dos utilizadores, bem como dados adicionais dos seus amigos no Facebook.

Em março deste ano foi divulgado que em 2014 a empresa Cambridge Analytica teve acesso a dados do Facebook e que usou essa informação para criar um programa informático destinado a influenciar as decisões dos membros da rede social.

A empresa terá colaborado com a equipa do atual Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na campanha para as eleições de 2016.

A consultora Cambridge Analytica terá acedido a dados pessoais de 87 milhões de utilizadores da rede social Facebook sem consentimento.