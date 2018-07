Abuso sexual: cardeal americano renunciou mas diz que não se lembra de nada

Cardeal americano Theodore McCarrick fotografado numa conferência de imprensa no Vaticano em abril de 2002

O Vaticano anunciou este sábado, num comunicado, que o Papa Francisco aceitou a renúncia do prelado norte-americano Theodore McCarrick no Colégio dos Cardeais.

A nota da sala de imprensa do Vaticano referiu que Francisco recebeu a carta de renúncia do também antigo arcebispo de Washington, nos Estados Unidos, na sexta-feira.

Além de concordar com a renúncia de McCarrick como cardeal, o líder da Igreja Católica ordenou que este conduza "uma vida de oração e penintência" até que as acusações de abuso sexual de que é alvo sejam examinadas num julgamento realizado por tribunal canónico, indicou o Vaticano.

O religioso, hoje com 88 anos, disse que "não tem absolutamente memória nenhuma" dos factos que lhe são apontados quando foi afastado da posição que ocupava, a 20 de junho. Mas garantiu respeitar a decisão do Vaticano.

McCarrick aguarda agora uma investigação completa sobre as acusações de que acariciou um adolescente, há mais de 40 anos, na cidade de Nova Iorque.

Um homem, que tinha 11 anos na época do suposto primeiro abuso, diz que um relacionamento sexualmente abusivo continuou por mais de duas décadas. McCarrik, relatou o homem ao New York Times e ao Washington Post, era amigo do seu pai na altura.

"Fui criado para confiar nos padres, confiar na Igreja Católica. Era suposto acreditar que eles iriam sempre ajudar-me", disse o homem, identificado como James. "O que ele me fez arruinou a minha vida. Não consegui suportar. Aguentar - ter um emprego, casar, ter filhos. Perdi todas essas oportunidades por causa do que ele me fez", contou, em lágrimas.