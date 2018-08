Abramovich à espera de renovação do visto

As autoridades britânicas, cujas relações com Moscovo azedaram nos últimos meses, ainda não renovaram o visto do milionário russo Roman Abramovich, expirado no mês passado, segundo fontes da Reuters.

Abramovich, mais conhecido na Grã-Bretanha por ser o dono do clube de futebol Chelsea, está a renovar o visto, disse uma das fontes. Apesar de estar a demorar mais do que o normal, não há indicação de que o visto não será renovado, já que não há recusa ou feedback negativo, acrescentou a mesma fonte.

A Millhouse, empresa que gere os ativos de Abramovich, recusou-se a comentar.

A ausência de Abramovich foi notada no sábado, já que o dono do Chelsea não esteve presente para a final da taça, frente ao Manchester United. O milionário estará na Suíça.

Abramovich é o 11ª mais rico da Rússia, com uma fortuna avaliada em mais de dez mil milhões de dólares, segundo a revista Forbes. Fez fortuna nos anos noventa do século passado, no petróleo, e comprou o Chelsea em 2003.

Londres tem funcionado como refúgio e abrigo para muitos oligarcas russos, mas a tensão tem crescido nas relações entre o Reino Unido e a Rússia, na sequência do envenenamento de um ex-espião russo em território britânico.

Londres disse em março que vai analisar retrospetivamente os vistos emitidos para investidores estrangeiros ricos, incluindo russos, e analisar se é necessário tomar medidas. Cerca de 700 russos chegaram à Grã-Bretanha entre 2008 e 2015 com o chamado "visto Tier 1", para investidores.

O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Boris Johnson, também disse em março que os russos corruptos que devem as suas fortunas aos laços com o presidente Vladimir Putin poderiam ser alvos da polícia britânica.