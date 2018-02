Pub

Em causa estará um problema no foguete que lança a nave.

O lançamento da nave russa Progress MS-08 em direção à Estação Espacial Internacional, agendado para hoje, foi abortado no último momento, segundo meios de comunicação social presentes no cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão.

Uma fonte da indústria espacial russa disse à agência de notícias Interfax que em causa estará um problema no foguete que lança a nave.

A missão da Progress MS-08 é levar equipamentos, combustível e comida aos tripulantes da Estação Espacial Internacional.

O programa de voo da nave cargueira contemplava o seu acoplamento à plataforma orbital hoje mesmo, depois de dar duas voltas à Terra.