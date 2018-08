PATRI, NOVO, PPL, DC e PSTU concorrem à presidência e à vice-presidência sem coligação. REDE e PV estão juntos. Do casamento entre PSL e PRTB decidiu-se que o primeiro fornece o presidenciável e o segundo o candidato a vice. O PDT e o PSOL avançam com pretendentes aos palácios do Planalto e do Jaburu da mesma sigla, embora o primeiro esteja coligado com o AVANTE e o segundo com o PCB. Os concorrentes pelo MDB são apoiados pelo PHS. Com o candidato do PT, alinharam-se o PCdoB, que fornece vice, e o PROS. Da coligação a quatro entre PODE, PSC, PRP e PTC resultaram postulantes a presidente e a vice dos dois primeiros. O candidato do PSDB, depois de se unir a PTB, PSD, PRB, PR, DEM, SD e PPS, escolheu para número dois um membro do PP.