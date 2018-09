A seis meses do "dia B" aumenta a pressão para segundo referendo

Portugueses no Reino Unido com futuro incerto

Quando no dia 29 de março de 2019 os relógios marcarem as 23.00 horas em Londres (já meia-noite em Bruxelas), termina o período de dois anos estabelecido no artigo 50 do Tratado de Lisboa e o Reino Unido irá formalmente sair da União Europeia. A seis meses do "dia B", ainda sem um acordo de divórcio e com a primeira-ministra britânica a enfrentar divisões no Partido Conservador, há quem fale num segundo referendo. Mas isso não significa o fim do brexit.

"É preciso quase ter poderes de astróloga para ter uma ideia do que vai acontecer. É melhor falar de probabilidades. E a probabilidade de não haver brexit, de o Reino Unido ficar na União Europeia, é a mais improvável", disse ao DN a académica portuguesa Eunice Goes, da Universidade de Richmond, que vive há duas décadas em Londres.

"Fala-se num cenário de um segundo referendo, mas depende de quais vão ser as perguntas e é improvável que a do 'remain' [permanecer, numa referência aos que são contra o brexit] esteja lá. Provavelmente o referendo seria sobre os termos da nova relação com a UE", acrescentou a professora de Política.

Segundo Eunice Goes, os britânicos seriam chamados a escolher, por exemplo, entre o acordo que May conseguir negociar com a União Europeia, um não-acordo (que implicaria a opção conhecida como hard brexit, ou brexit duro, de corte completo com a situação atual) ou uma proposta trabalhista, que ainda não foi explicada mas seria mais próxima do chamado modelo norueguês, onde o Reino Unido continuaria a ser membro do espaço económico europeu, a pertencer ao mercado único e à união aduaneira.

May diz não, Labour tem "todas as opções na mesa"

A campanha para um segundo referendo, apelidada "People's Vote" (voto do povo), foi criada em abril de 2018 por vários deputados de diferentes partidos e conta com o apoio de, por exemplo, o ex-primeiro-ministro Tony Blair ou o ator Patrick Stewart. Uma sondagem, feita em julho, dizia que 42% dos eleitores britânicos acreditam que deviam ter uma palavra final sobre a saída da União Europeia, e está marcada uma "marcha pelo futuro" para 20 de outubro, em Londres. Uma sondagem divulgada na semana passada, indicava que 52% dos eleitores votariam hoje por ficar na União Europeia, com 48% a votar contra.

Em Salzburgo, líderes europeus rejeitaram o plano de brexit de Theresa May. © REUTERS/Leonhard Foeger

Sempre que foi confrontada com a hipótese de um segundo referendo, a primeira-ministra respondeu sempre não. No início de setembro, e perante o número de vozes cada vez maior a pedir uma consulta popular, Theresa May escreveu no The Sunday Telegraph que "fazer a mesma questão outra vez seria uma grosseira traição à nossa democracia", falando no desrespeito do voto de junho de 2016. Há dias, Blair respondeu no Evening Standard, "a verdadeira traição seria recusar" um segundo voto.

Já o líder trabalhista, Jeremy Corbyn, que pertence a uma ala eurocética do Labour, também não se compromete com um novo referendo, apesar de os membros do partido terem votado nesse sentido, na conferência do partido que acabou no último fim de semana. Os delegados votaram manter "todas as opções na mesa, incluindo fazer campanha por um voto público" caso May não consiga fazer aprovar um acordo no Parlamento - onde não tem maioria.

Jeremy Corbyn esteve esta semana em Bruxelas com o negociador europeu do brexit, Michel Barnier © EPA/OLIVIER HOSLET

No seu discurso final, Corbyn não falou em referendo. Avisou Theresa May que o seu partido votaria contra o plano que ela apresentou em Chequers, em junho (e que a União Europeia já recusou na cimeira de Salzburgo), mas estaria disponível aprovar um acordo que cumpra as regras do Labour (entre elas a manutenção da uma união aduaneira com a UE). Mas se May não conseguir esse acordo, Corbyn irá pressionar para a realização de novas eleições.

"O Corbyn está mais preocupado em ganhar as eleições do que em reverter o referendo [de 2016]. Ele está no coração de uma ala esquerda eurocética que vê a União Europeia como sendo um livre mercado e anti-trabalhadores", explicou ao DN Tim Oliver, professor do Instituto de Diplomacia e Governança Internacional da Universidade de Loughborough. "O Labour estaria tão dividido e perdido em tentar negociar o brexit como os conservadores, talvez até mais dado que o partido está profundamente dividido em relação a temas de política interna e não apenas no brexit", acrescentou o especialista em temas de brexit.

Sem tempo

"O que aconteceu e o que tem estado a acontecer na política britânica é que um dos sistemas políticos mais estáveis da Europa tornou-se um dos mais imprevisíveis e os políticos ainda estão adaptar-se à fragmentação política, ao grande pontapé que foi o resultado do referendo, ainda estão a tentar perceber o que aconteceu, e entretanto o relógio continua a avançar", referiu Eunice Goes.

"O tempo está a esgotar-se para um novo referendo", indicou Oliver. Citando um estudo da Constitution Unit, da University College of London, explicou que "se todos os requisitos necessários para a realização de um referendo fossem entregues da maneira mais rápida possível, a data mais próxima para realizar um referendo seria no final de março de 2019".

"Acho que não existe uma verdadeira massa crítica, de pessoas de vários lados da política e da sociedade, a pedir um referendo, de forma a obrigar a pensar nisso", disse ao DN o analista do Institute for Government, Akash Paun. Mas deixou o alerta: "Os eventos podem mover-se rapidamente e se as negociações com a União Europeia falharem, se estivermos diante a ideia de sair sem acordo e de uma situação assustadora e caótica, de que isso possa mudar e que muitas mais pessoas saiam em defesa do referendo."

"O cenário mais provável acaba por ser o que o Philip Stephens descreveu no Financial Times, que é o de pausar o brexit", disse Eunice Goes. "Vamos pausar o artigo 50, de certa maneira isso já foi acordado com o período de transição que foi negociado, mas aqui tratar-se-ia mesmo de pausar a saída, para que a 29 de maio nada aconteça", acrescentou, dando mais tempo para negociar ou alargando o prazo do período de transição.

"Vai ser muito difícil adiar a saída do Reino Unido como previsto no artigo 50. A razão pela qual o prazo é de dois anos é para garantir que um estado-membro não desencadeia o artigo como uma tática de negociação, isto é, ameaça sair, mas depois recusa na decisão quando consegue o que quer. Torná-lo irreversível estava previsto para impedir este tipo de comportamento", referiu Oliver, lembrando que a decisão de alargar o prazo teria que ser tomada por todos, de forma unânime.

O mesmo lembrou Akash Paun, reiterando que "se o cenário é que as negociações falharem e que é preciso um referendo", então seria preciso o acordo da União Europeia para adiar a data de saída. "E isso também não é certo", referiu. O analisa do Institute for Government diz que "nos dois anos desde o referendo de 2016, para muitos parece que a situação se arrasta, mas agora estamos a chegar a um ponto em que as coisas têm que se resolver rapidamente".

"A opinião pública está a mudar e são as mudanças na opinião pública que poderão provocar uma mudança de caminho da Theresa May e também uma mudança, uma certa clareza, de Corbyn", referiu a professora universitária portuguesa, dizendo contudo que é difícil a primeira-ministra ter coragem para desafiar a ala mais conservadora do seu partido, que está "completamente confortável" com um hard brexit, em sair sem acordo.

"Está tudo dependente da coragem de May de enfrentar esta ala. E a experiência dos últimos dois anos mostra que essa coragem não é muito forte", indicou, lembrando que ela também teria de estar disponível para mudar as suas linhas vermelhas para chegar a acordo com a União Europeia.

O desafio de Boris Johnson

Boris Johnson, ex-chefe da diplomacia britânica © REUTERS/Paul Childs

O ex-chefe da diplomacia britânica Boris Johnson, muitas vezes apontado como o favorito para suceder a May à frente dos conservadores, exigiu que a primeira-ministra desista do plano para o brexit que anunciou em Chequers, e que esteve na origem da sua demissão. "Este é o momento para mudar o curso das negociações e fazer justiça à ambição e potencial do brexit", escreveu esta sexta-feira no The Daily Telegraph.

A conferência do Partido Conservador começa este domingo, em Birmingham, e prevê-se que o brexit domine os trabalhos, com o discurso de May previsto para o último dia, quarta-feira. Johnson discursará na véspera e tem recusado responder diretamente à pergunta sobre se poderá desencadear uma luta pela liderança partidária ou não.

"Para desencadear uma corrida à liderança é preciso um número elevado de assinaturas que, até agora, não há. E depois há o cenário de quem seriam os candidatos à liderança. Ainda há alguns conservadores com bom senso que percebem que o Boris Johnson pode ser muito popular com a base do partido, mas tem um apelo popular muito fraco com os eleitores em geral", indicou Eunice Goes.

"O Partido Conservador nem sequer tem maioria no Parlamento, mesmo se May conseguir manter o apoio do partido, precisa do apoio de outros partidos e a situação é complicada", referiu Akash Paun, que acredita que neste momento a ideia de sair sem acordo parece ser a mais provável e o governo está a levar isso mais a sério, estando a preparar uma série de documentos nesse sentido.

Tim Oliver lembrou ao DN que dos três acordos que o Reino Unido tem que alcançar com a União Europeia, dois já estão terminados: o acordo de saída e o acordo sobre o período de transição. "É o terceiro acordo, sobre a declaração política e a nova relação que o Reino Unido deve ter com a União Europeia após o período de transição que se está a revelar tão difícil", reiterou.

"O foco tem sido em chegar a março do próximo ano. Temo que algumas pessoas no Reino Unido vão ter um grande choque quando perceberem, em abril de 2019, que haverá muitos mais anos de negociações e discussões sobre o que o brexit significa", acrescentou.