No dia 19 de abril de 1980, a polícia do regime militar deteve Lula por 31 dias. Entrou na cadeia líder sindical, saiu político.

Lula da Silva tinha 34 anos e Sergio Moro apenas sete quando o então presidente do sindicato dos metalúrgicos do ABC, região composta pelas cidades que compõem a sigla - Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul -, foi detido pelo DOPS, a polícia política ao serviço do regime militar que vigorava no Brasil naquele dia 19 de abril de 1980.

Em causa estavam as greves consecutivas promovidas por Lula desde o ano de 1978 e que alastraram para quase todos os estados do país. Em 1979, o sindicalista que chegaria à presidência da República 24 anos depois, paralisou as fábricas durante 15 dias; em 1980, durante 45. Foi nessa altura que o DOPS resolveu intervir, prendendo, processando e condenando Lula da Silva e outros sindicalistas no âmbito da lei de segurança nacional. Depois de 31 dias detido, o líder sindical foi solto mas sem permissão para continuar a presidir ao sindicato.

Essa medida acabou por estar na origem da criação do Partido dos Trabalhadores (PT) e da carreira política de Lula: em 1980, com sindicalistas, intelectuais e representantes dos movimentos sociais, fundou o partido, em 1982 concorreu ao cargo de governador do estado de São Paulo, em 1986 foi o deputado federal mais votado do país, concorreu à presidência da República em 1989, 1994 e 1998, perdendo para Collor de Mello (em 1989) e Fernando Henrique Cardoso (tanto em 1994 como em 1998), mas acabou eleito em 2002 e reeleito em 2006.