Entrevista à pré-candidata do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) às presidenciais, Manuela D'Ávila

A pré-candidata do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) às presidenciais, Manuela D'Ávila, diz que não existem provas contra o ex-presidente Lula da Silva."Esta judiciarização da política no Brasil ameaça hoje o Lula e amanhã pode ameaçar qualquer um que não sirva o monopólio mediático e o mercado financeiro", afirmou. De passagem por Lisboa, onde entre outros eventos participou num debate na Fundação José Saramago, disse também ao DN que "o governo Temer é um golpe continuado".

Após várias décadas a apoiar os candidatos presidenciais do Partido dos Trabalhadores, o Partido Comunista do Brasil (PCdoB) avança com uma candidatura própria. Porquê?

Nas sete eleições desde 1989, estivemos sempre juntos. Com o golpe, com o impeachment da presidente Dilma, encerra-se um ciclo político no Brasil e abre-se um novo. A candidatura é um instrumento para pelo menos dois debates. Primeiro, em relação à existência da própria democracia. Para nós, o ciclo que se encerra deixa esse desafio, o de garantir que as próprias eleições sejam um processo livre. A própria existência de Lula no boletim de voto será um pouco o critério disso, o garante de eleições livres. A segunda questão é um olhar de futuro. Qual será a saída para a crise económica e política? O Brasil será uma nação coadjuvante na implementação de um neoliberalismo cada vez mais cruel e administrador da morte das pessoas, da ausência de perspetiva, ou será protagonista da construção de um rumo diferente para o seu povo e para a integração. O povo brasileiro debate política de forma muito intensa no processo eleitoral, daí termos decidido ter uma candidatura.

Falou em Lula, que conhece hoje a decisão da justiça. Se for ilibado está preparada para o apoiar, apesar de outros processos judiciais?

A nossa candidatura é uma candidatura que vai fazer a disputa eleitoral. Nós queremos estar lá e disputaremos até com o presidente Lula. Mas nós no PCdoB temos muito claro que o que há em torno dele é uma verdadeira perseguição, porque não existem provas apresentadas no processo. Esta judiciarização da política no Brasil ameaça hoje o Lula e amanhã pode ameaçar qualquer um que não sirva o monopólio mediático e o mercado financeiro.

Se Lula não for candidato, a esquerda devia apostar num nome único para poder passar à segunda volta?

Em qualquer cenário a esquerda tem o direito de apresentar as suas candidaturas para debater saídas para a crise. Mas, na minha opinião, temos de garantir um programa mínimo que deve ser apresentado em comum e o compromisso com a unidade no segundo turno das eleições.

Mas e se na segunda volta acabar por ser entre dois candidatos da direita, conservadores...

A nossa coligação nunca esteve fora do segundo turno. Esse é um cenário que a história, por ora, ainda não apresentou, embora ela sempre nos surpreenda nas suas curvas. Acho que é um cenário que não viveremos nesta eleição.

Mas o que é que diz do Brasil o facto de Jair Bolsonaro estar em segundo lugar nas pesquisas?

A candidatura do Bolsonaro é uma candidatura que se esforça para organizar o medo que o povo brasileiro tem e o ódio que esse medo gera. As pessoas têm medos que são legítimos. A crise é muito grande no Brasil, há 12 milhões de desempregados. Isso gera medo em relação ao presente e ao futuro. Um governo que destrói políticas sociais é um governo que também tira perspetiva de futuro à população e isso tudo gera medo. O debate que nós temos de fazer é um debate que também deve envolver essas pessoas, que tencionam votar nele, porque elas têm sentimentos que não podem ser desprezados. Mas nós precisamos mostrar que o caminho e a solução para a crise não é o agravamento da própria crise, com essa organização em torno do medo, mas é um debate sobre um projeto de país.

Que balanço faz do governo Temer?

Num ano tivemos um conjunto de retrocessos muito significativo. É avassaladora a destruição do estado brasileiro, seja pela reforma laboral aprovada, seja pela emenda constitucional que congela os investimentos em gastos públicos por 20 anos, seja pela destruição de mecanismos de fomento à indústria nacional, seja pela perspetiva de votação da reforma da previdência... É uma destruição muito veloz porque é um governo sem legitimidade que precisa de se forjar a partir dos acordos de elegibilidade que constrói com o mercado, porque não tem legitimidade social. O governo Temer é um golpe continuado. É a caracterização dele. Porque o impeachment não tem legalidade real, mas também porque o povo brasileiro jamais optou por esse caminho. É um golpe ao voto que o povo deu num projeto diferente desse. A escolha do povo na última eleição foi a escolha por enfrentar a crise com saídas diferentes das que Temer aponta.

Falámos de Lula, o ex-presidente Collor de Mello também é pré-candidato, Geraldo Alckmin é outro nome que se fala. Tudo nomes do passado. A sua pretende ser a candidatura do futuro?

O nosso boletim de voto pode ser o mesmo de 2002, que era Lula, Alckmin e Ciro [Gomes]. Isso é a cara da incapacidade da política brasileira de se renovar. É o sintoma de uma doença, não é a doença em si, que é a nossa política ter essa incapacidade de envolver a juventude e permitir que essa juventude chegue no espaço de poder. A minha candidatura quer debater como vai ser o Brasil daqui a 40 anos. Acho que a gente precisa fazer essa pergunta, saber em que país nós vamos cuidar dos nossos filhos. Em que país os nossos filhos vão ser adultos e vão criar os seus filhos. A vida é muito rápida, mas essa rapidez não nos pode tirar o direito de pensar um ciclo de país. A isso nós no PCdoB damos o nome de projeto nacional de desenvolvimento. O hino do Brasil tem uma parte que diz que nós somos um sonho intenso. Então que sonho é que realizaremos? O que é que vamos concretizar enquanto país?. Acho que isso é uma pergunta que precisamos concretizar num momento de crise.