Pub

Familiares dos italianos que desapareceram em Jalisco acusam as autoridades de terem entregue os três homens a um cartel de droga

Quatro polícias, três homens e uma mulher, foram detidos no México acusados do desaparecimento de três italianos, que foram presos e entregues a criminosos, segundo informações das autoridades mexicanas. Os agentes confessaram terem "vendido" os cidadãos de Itália ao crime organizado de Tecalitlán, mas desconhece-se qual o grupo criminoso que terá feito o negócio com os agentes da polícia.

"Eles venderam-nos por 43 euros, o que é monstruoso", revelou Francesco Russo, filho de um dos homens, durante uma entrevista emitida este domingo pela emissora pública italiana RAI1, citada pelo El País.

"A polícia mexicana é que é criminosa, não o meu irmão, nem o meu pai nem o meu primo", acusou Russo, que teme pela vida de Antonio e Raffaele Russo e Vincenzo Cimmino, todos de Nápoles, sul da Itália, que desapareceram a 31 de janeiro em Tecalitlan, um município a 700 quilómetros da capital.

Francesco Russo negou que o pai, Raffaele, de 60 anos, tenha usado documentos falsos durante a permanência no México e reiterou que os três napolitanos estavam no país para vender geradores elétricos. "Digam-nos onde eles estão, esperamos que estejam vivos", disse Gino Bergamé, porta-voz da família.



O caso mobilizou a Itália, onde têm sido organizadas marchas de protesto foram organizadas para exigir que os italianos sejam encontrados. A família nega que estejam envolvidos no crime organizado e reiteram que são apenas comerciantes.

Os três italianos entraram no país para realizar atividades comerciais e não turísticas. "Um deles foi preso num outro estado", confirmou o promotor mexicano. Os três napolitanos, vendedores de geradores elétricos e comerciantes de produtos chineses, viajaram para este pequeno município do estado do oeste do México.

Na tarde de 31 de janeiro, de acordo com informações dos familiares, Raffaele foi o primeiro a desaparecer. Duas horas depois, os outros dois tentaram encontrá-lo através da última localização GPS do carro que Raffaele tinha alugado. Foi quando Antonio, de 25 anos e Vincenzo, de 29, foram cercados pela polícia local que os obrigou a acompanhá-los, segundo a história contada pelos familiares dos desaparecidos.

As autoridades mexicanas não explicaram os motivos pelos quais a polícia obrigou os dois italianos a segui-los e evitou dar mais detalhes do caso argumentando que o caso está em investigação.

Segundo o jornal "La Repubblica", a família só deu conta do desaparecimento 17 dias depois deste ter ocorrido. Pensámos que era um rapto e nós teríamos pago o resgate para trazê-los para casa. Esse é um país sem lei, eles são assustadores ", disse Gino Bergamè, sobrinho de Raffaele.

"Pedimos às autoridades italianas para intervir porque ninguém no México nos dá informações, ninguém nos ajuda a conhecer a verdade sobre a nossa família". Este é o recurso lançado no Facebook por Ciro Bergamè, um outro membro da família dos italianos que continuam desaparecidos no México.