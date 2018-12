A polícia matou uma cadela em Barcelona. Os protestos não tardaram

A Câmara Municipal de Barcelona está à procura de testemunhas que tenham presenciado a morte de uma cadela em plena Gran Vía, na passada terça-feira. Segundo a versão policial, um agente da Guardia Urbana disparou contra o animal quando este o mordeu na mão.

Dois polícias abordaram o dono do animal para lhe dizer que de acordo com as regras municipais deveria usar uma trela. O jovem, que será um sem-abrigo, tomou uma atitude de confronto e recusou-se a prender a cadela. Terá sido neste momento que a cadela mordeu a mão de um dos agentes. O dono não conseguia controlar o animal e nesse momento o agente disparou.

No entanto, o dono da cadela nega que ela tenha atacado o agente. Algumas pessoas relataram ao El Pais que ela apenas ladrou. Ao ver Sota, a sua cadela, morrer, o jovem agrediu o agente com o seu skate, partindo-lhe um dente, e acabou por ser detido e acusado de agressão a um agente da autoridade.

A polícia de Barcelona realizou um inquérito interno, concluindo que o agente reagiu de forma apropriada ao incidente. No entanto, na quarta-feira, as organizações de defesa dos animais manifestaram-se para exigir responsabilidades à autarquia. O local onde morreu Sota foi transformado num altar, com velas e mensagens de apoio. Dezenas pessoas estiveram no local para criticar a atuação do agente, respondendo a um apelo do PACMA, o partido dos direitos dos animais.