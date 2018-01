Pub

Chama-se Hyon Song-Wol e é líder do grupo feminino Moranbong, alegadamente criado por Kim Jong-un

Uma delegação da Coreia do Norte chegou hoje a Seul para conhecer os locais e preparar as iniciativas culturais previstas para os Jogos Olímpicos de Inverno, que se realizam em fevereiro na Coreia do Sul. As imagens desse momento estão centradas numa figura feminina, apesar e a comitiva ser composta por sete pessoas e estar acompanhada por dezenas de seguranças.

Hyon Song-Wol, assim se chama esta mulher, é líder de um grupo feminino de música pop muito popular na Coreia do Norte, intitulado Moranbong e que terá sido criado pelo próprio líder norte-coreano, que terá feito ele próprio a audição a cada um dos seus elementos.

Na casa dos 30/40 anos, terá sido namorada de Kim Jong-un e, em outubro do ano passado terá sido nomeada para o comité central do partido dos Trabalhadores.

Têm um estilo militar, mas ocidentalizado, com roupas relativamente ousadas quando comparadas com a rigidez do regime de Pyongyang, e apresentam espetáculos extravagantes com toques da cultura pop do ocidente. Todas tocam violinos, violoncelos, saxofones, sintetizadores, teclados, bateria ou cantam.

De acordo com notícias que têm sido publicadas pela imprensa internacional, tanto abordam temáticas perto do universo Disney, como militares e até covers de Frank Sinatra. Mas o género mais frequente será o elogio ao líder norte-coreano, com canções que falam do "sorriso doce" e "bom coração" do ditador.

A banda é frequentemente descrita como inspirada nas Spice Girls, apesar de ter sido criada em 2012, cerca de 20 anos depois do auge da girl's band britânica. E tem sido usada frequentemente em questões diplomáticas como a que ocorre atualmente rumo aos Jogos Olímpicos de Inverno.

Em setembro de 2015 terá atuado para uma delegação cubana e, em dezembro desse mesmo ano, esteve para fazer uma digressão na China que depois acabou por ser cancelada devido à oposição de algumas autoridades chineses devido às letras anti-americanas", lembra a Time. De acordo com esta mesma fonte, o grupo voltou a surgir internacionalmente numa comemoração do lançamento de um míssil em fevereiro de 2016.

Antes disso, em 2013, terá sido noticiada a execução de Hyon Song-Wol, mas no ano seguinte ela surgiu em público.

A delegação norte-coreana vai ficar dois dias na Coreia do Sul para para preparar os eventos culturais previstos à margem dos Jogos Olímpicos de Inverno, que vão ser realizados em PyeongChang entre 09 de fevereiro e 25 de fevereiro. Esta é a primeira visita de responsáveis norte-coreanos à Coreia do Sul em quatro anos.

