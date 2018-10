"A morte de Khashoggi é uma oportunidade de ouro para Erdogan"

"Soa muito suspeita em Erdogan toda esta preocupação com um jornalista e direitos humanos. É preciso lembrar que de acordo com as contabilidades conhecidas a Turquia é o país com mais jornalistas presos no mundo. Consegue ultrapassar a China. O Estado de Direito foi praticamente abolido há pelo menos dois anos e a Turquia não é um país democrático. A razão pela qual o presidente está a fazer isto não é de certeza por querer fazer da Turquia um lugar seguro para jornalistas e para livres pensadores. Só quer provar que tem importância, que é um player indispensável na arena internacional. A morte de Khashoggi foi uma oportunidade de ouro para ele, uma ótima carta para a mesa de poker."

O comentário é de Utku Baladan, um professor universitário de Sociologia que faz parte do contingente de docentes turcos demitidos há dois anos por Erdogan, na sequência de uma tentativa de golpe de Estado. Baladan foi demitido, diz, por ter assinado uma petição a contestar a ação do governo nos territórios curdos.

Assim, para este académico, se afirmações de Erdogan como "não ficaremos calados face a este homicídio e tomaremos todas as medidas possibilitadas pela lei" lhe soam a sonsice, não o surpreendeu que o discurso do presidente turco esta terça-feira de manhã não tenha trazido, ao contrário do anunciado, "a verdade nua" sobre a morte do colunista do TheWashington Post Jamal Khashoggi. Aliás, frise-se, o presidente turco nem sequer referiu os famosos "áudios" e "vídeos" do homicídio que a imprensa turca garante que as autoridades têm e serão a mais cabal prova do que sucedeu, nem deu informação tão básica como a hora da morte do jornalista ou a forma exata como foi assassinado, e se foi ou não, como tem sido ventilado, interrogado e torturado antes de ser morto.

"Não estava nada à espera de que ele dissesse algo de conclusivo. Não vai revelar tudo o que sabe, porque está a usar isso como moeda de troca. Está a jogar com os dois lados deste confronto - os EUA e a Arábia Saudita. Quer ser intermediário, quer arranjar aliados. Está muito entusiasmado com esta oportunidade que lhe foi oferecida. E não creio que alguma vez tenhamos respostas para todas as questões que estão por esclarecer, tudo o que não faz sentido nesta história."

Tudo o que Erdogan não explicou

Pelo contrário, até porque, como sublinha Utku Baladan, há várias coisas por explicar na conduta das próprias autoridades turcas.

Desde logo de onde vêm os áudios e vídeos que dizem ter; se souberam, dessa forma, do homicídio em tempo real ou só depois, e nesse caso quando. Porque é que se, como informou Erdogan, foram avisadas, às 17.15 de 2 de outubro, pela noiva de Jamal Khashoggi, de que este estava retido no interior do consulado da Arábia Saudita (ou seja, quatro horas e sete minutos após este ter lá entrado), não tomaram qualquer ação na sequência desse alerta e como é que foi possível que o corpo de Khashoggi, desmembrado ou não, tenha sido levado para fora do consulado, aparentemente já após esse alerta.

Por fim, como é que as autoridades turcas sabem por onde andaram, antes e depois do homicídio, os 15 sauditas que terão chegado ao país na véspera, a 1 de outubro, e que incluem pessoas muito próximas do príncipe Mohammed bin Salman (considerado quem "manda" na Arábia Saudita, apesar de o rei seu pai ainda estar vivo).

.Erdogan garante que esses 15 homens foram à Turquia com o exclusivo fito de cometer um crime que diz ter sido "premeditado" e "preparado" desde 28 de setembro (quando Khashoggi foi ao consulado pela primeira vez para tentar obter documentos para o seu casamento com uma cidadã turca e lhe pediram para voltar). Uma das evidências desse facto, que menciona, é que a primeira coisa que fizeram ao chegar ao consulado foi "desligar as câmaras de vigilância"; outra é que uma parte do grupo terá visitado a floresta de Belgrad, nos arredores de Istambul, quiçá a procurar um local bom para se desfazerem de um corpo ou cometer um homicídio. Ou seja, parece poder retirar-se daqui que os 15 estiveram sempre sob vigilância (a não ser que haja outra explicação para Erdogan saber o que fizeram desde que chegaram a Istambul e inclusive dentro do consulado antes do crime) mas as autoridades turcas nada fizeram para os deter ou questionar na sequência do desaparecimento de Khashoggi - e deixaram-nos sair do país, em três grupos, no dia do crime e no início do dia seguinte.

Convenção de Viena na berlinda

O presidente turco alega que a polícia nada pôde fazer por causa do Direito Internacional: "Nada foi feito por causa da Convenção de Viena, que deve ser discutida e revista."

A convenção referida por Erdogan, que na verdade são duas - assinadas em 1961 e 1963, dizendo direito a relações diplomáticas e consulares e estabelecendo a chamada "imunidade diplomática" para os funcionários das embaixadas e consulados, assim como o declaração das instalações como pertencendo ao país a que respeitam --, implica realmente que as autoridades turcas não poderiam entrar no consulado mesmo que para impedir um homicídio que sabiam estar em curso ou prender os assassinos em flagrante. Ou seja, os turcos poderiam ter a certeza, em tempo real, de que Khashoggi estava a ser torturado ou a ser assassinado e mesmo assim estariam impedidos de agir.

implica realmente que as autoridades turcas não poderiam entrar no consulado mesmo que para impedir um homicídio que sabiam estar em curso ou prender Erdogan responsabiliza a Convenção de Viena pelo facto de as autoridades turcas não terem podido agir. E é verdade que os turcos poderiam ter a certeza, em tempo real, de que Khashoggi estava a ser torturado ou assassinado e mesmo assim estariam impedidos de agir pelo direito internacional, por não poderem entrar no consulado sem autorização da Arábia Saudita.

Isso mesmo confirma ao DN Francisco Seixas da Costa, que foi embaixador de Portugal na ONU, UNESCO, França e Brasil: "Não há nenhuma circunstância que possa ser invocada na qual o Estado anfitrião possa ter o direito de invadir as instalações diplomáticas." Mas, ao contrário de Erdogan diz, o diplomata português não vê estas regras como um problema ou, como disse ao DN um político português que prefere não ser identificado, "um buraco no Direito Internacional." Trata-se, diz Seixas da Costa, de "uma lei criada pelos países ocidentais, para se protegerem. É uma convenção genial e abrir precedentes terá um alto preço. Claro que abusos de imunidade diplomática existem - foi o caso dos filhos do embaixador iraquiano em Portugal [acusados de tentativa de homicídio de um jovem, a 17 de agosto de 2016, em Ponte de Sor, e que sairam do país graças ao passaporte diplomático, para escapar à justiça portuguesa], por exemplo, e é obviamente o caso da morte de Khashoggi - mas são um preço muito baixo a pagar por este consenso internacional."

E aponta uma situação limite, ocorrida em 1984, em Londres, quando uma agente policial inglesa foi morta por um tiro disparado de dentro da embaixada líbia, durante uma manifestação contra a mesma. "Apesar da morte, as autoridades britânicas não entraram na embaixada." (Houve um cerco de 11 dias à embaixada, findo o qual os representantes líbios foram expulsos do Reino Unido, que cortou relações diplomáticas com o país).

Naturalmente, frisa Seixas da Costa, matar alguém num consulado também é infringir a Convenção, assim como ter um consulado "espiolhado", como parece ser o caso. Ou seja, apesar de Erdogan invocar o direito internacional como motivo da inação, parece mais ou menos claro que os turcos, tal como os sauditas, o violaram.

De "conselheiro" dos sauditas a "amigo" de Erdogan

Porém a explicação que surgiu nos media turcos é de que teria sido o applewatch (relógio apple) do próprio Khashoggi a gravar o ocorrido dentro do consulado, "descarregando" essa informação na icloud do jornalista (ou seja, na "nuvem" de dados associada a todas as contas apple).

O que implicaria que as autoridades só tivessem acesso a essa informação depois do facto, quando acederam ao telefone do jornalista (que terá deixado dois telemóveis com a noiva) ou à icloud.

Mas já surgiram, na imprensa internacional, opiniões técnicas a certificar que essa hipótese não é viável por várias razões - o applewatch tinha de estar ligado ao Wifi do consulado ou em comunicação bluetooth com o telefone, o que parece, no primeiro caso, muito pouco provável, e no segundo impossível, dada a distância e as várias paredes entre o jornalista e a noiva. Ou seja, parece muito provável que se as autoridades turcas têm mesmo áudio (e vídeo?) do homicídio obtiveram-no através de vigilância ilegalmente colocada.

Disso não duvidam nem Seixas da Costa nem a eurodeputada e ex diplomata Ana Gomes. "Estamos a falar de dois países com regimes totalitários", diz a ex embaixadora de Portugal na Indonésia. "E este caso é a cabal demonstração de que não cumprem as regras do Direito internacional."

Ana Gomes, que foi a autora do primeiro relatório do Parlamento Europeu sobre a Arábia Saudita, em 2013, e esteve este ano no país em missão do PE, vê o que se está a passar, e até, hipoteticamente, o próprio homicídio do colunista do Washington Post, como parte do conflito dentro do mundo sunita entre os eixos Turquia-Qatar e Arábia Saudita-Egito-Emirados. "Fala-se muito do conflito entre sunitas e xiitas, mas o que existe entre sunitas é muito mais forte. A Arábia Saudita está ligada ao fundamentalismo wahabita [professado quer pela Al Qaeda quer pelo Daesh] e a Turquia à Irmandade Muçulmana. E pelo meio há as relações promíscuas dos EUA com a Arábia Saudita. Até se diz que Khashoggi se pode ter tornado um alvo por estar prestes a fazer revelações sobre a administração Trump."

Aliás, comenta Ana Gomes, "não devemos olhar para Khashoggi como um paladino dos direitos humanos ou até da liberdade de imprensa. Estava muito longe disso." Recorda que o jornalista foi durante muito tempo muito próximo da família real saudita - é citado como tendo sido "conselheiro" até --, sendo agora referido nos media como "amigo pessoal de Erdogan", com a intenção de se fixar na Turquia e abrir um canal de notícias no país.

Porquê matar Khashoggi?

Sim, parece que estamos a assistir a um episódio de Homeland (Segurança Nacional) misturado com House of Cards e Ficheiros Secretos. Tudo parece demasiado rebuscado e inverosímil; nada é o que parece, todos os intervenientes, incluindo, ao que parece, a própria vítima, têm agendas escondidas.

Aliás, as dúvidas começam no motivo do homicídio: porque é que os governantes sauditas - ou o príncipe Mohammed bin Salman que, curiosamente, Erdogan nunca mencionou no seu discurso e que é apontado nas "fugas" para a imprensa como o mandante do crime -- quereriam tanto Khashoggi morto? Que fez de tão afrontoso que mandaram uma embaixada de assassinos acabar com ele num país com o qual estão com relações difíceis e numa situação em que era mais que provável que o homicídio fosse descoberto? Não era muito mais simples e eficaz, se queriam fazer desaparecer o jornalista, apanhá-lo numa ruela qualquer num dia qualquer, em vez de o matar num local o mais comprometedor possível, quando era impossível negar que ele tinha lá entrado e ainda por cima tinha a noiva na rua à espera?

No seu discurso ao parlamento turco, no qual assevera que "não se tratou de um acidente, a informação que temos é de que Khashoggi foi assassinado de forma horrível" e que "não ficaremos calados; todos os responsáveis, de cima a baixo, terão a punição que merecem", o presidente turco não colocou qualquer hipótese sobre o motivo do homicídio - é assunto que nem abordou.

Também não mencionou o interrogatório que os media turcos dizem tê-lo precedido - e que a ter existido pode dar uma pista sobre o móbil do crime. Aliás, o presidente turco elenca uma série de perguntas para as quais, diz, tem de ter resposta -- "Porque é que aquelas 15 pessoas foram reunidas em Istambul no dia do homicídio? Porque é que o consulado não foi aberto às formas de segurança turcas no dia seguinte, quando estas o requereram? Onde está o corpo? Se o corpo foi entregue a um co-conspirador local, quem é? Têm de dizer quem é" - como se não tivesse dado já como certo antes que o jornalista foi assassinado por intervenção daquelas 15 pessoas enviadas para isso e com conhecimento e cumplicidade dos representantes consulares da Arábia Saudita.

"Ele só quer continuar no palco"

Ou seja, Erdogan tão depressa acusa as autoridades sauditas de serem responsáveis por um crime horrível friamente premeditado como diz que confia no rei (com o qual, conta, falou duas vezes por telefone sobre o assunto), que conseguiu que este substituísse o cônsul por lhe ter dito que este é "incompetente" (sendo que se trata do cônsul que terá assistido ao crime e na casa do qual, segundo uma informação, ainda por confirmar, da Skynews, terão sido encontrados os restos mortais de Khashoggi) e que lhe propôs uma investigação conjunta dos dois países.

Afirma também que quer que a Arábia Saudita entregue à Turquia as 18 pessoas que, ter-lhe-á dito o rei, foram detidas por alegado envolvimento no homicídio. "Queremos que essas pessoas sejam julgadas em Istambul", diz. "É a minha sugestão, mas é prerrogativa do rei decidir."

Do outro lado do telefone, Utku Baladan tem sarcasmo na voz. "Ele sabe que a Arábia Saudita nunca vai mandá-los de volta. E tenho a certeza de que as autoridades turcas poderiam ter feito alguma coisa para deter as pessoas culpadas. Se a administração Erdogan quisesse que eles não saíssem da Turquia eles não teriam saído. Mas se os alegados culpados tivessem sido detidos Erdogan não teria com que negociar. E tudo se concentraria no que essas pessoas tinham a dizer em vez de se concentrar no local onde o homicídio ocorreu. Ele quer manter o foco na Turquia e nele mesmo."

A palavra chantagem pode, crê o professor universitário, aplicar-se: "O Estado turco está capturado por uma pequena clique, uma pequena máfia. Não me surpreenderia que Erdogan já tivesse recebido alguma coisa entre o anúncio do discurso e o discurso - entre dizer que vai contar tudo e não dizer nada. Está a tentar agradar ao rei saudita, precisa da ajuda dele porque a Turquia está com um grave problema financeiro e há eleições em março de 2019. Não nos esqueçamos de que ele já fez chantagem com a União Europeia com os refugiados sírios. É como uma pop star cujas canções não recordamos, que não está nada interessada em fazer boas canções. Só em continuar no palco."