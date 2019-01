A juíza que a Fox matou vai aparecer no filme da Lego

Na manhã desta segunda-feira, o programa Fox&Friends, um talkshow de debate político do canal Fox News, afeto aos republicanos, teve de emitir um pedido de desculpas. Minutos antes, tinha entrado no ar um gráfico com a fotografia da juíza do Supremo Tribunal de Justiça Ruth Bader Ginsburg e a inscrição "1933 - 2019".

A imagem foi difundida quando se debatia a importância de Ginsburg para os democratas. É que, nos últimos dias, a juíza tinha faltado ao trabalho por estar doente - era a primeira vez que isso acontecia nos 25 anos em que ocupa o cargo. Pouco depois, o apresentador do programa, Steve Doocy, interviu.

© DR

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Precisamos de fazer um pedido de desculpas", disse. "Um erro técnico na sala de controlo fez com que emitissemos um gráfico sobre Ruth Bader Ginsburg com uma data. Não queremos que isso não pareça nada senão um erro. Foi um acidente e acreditamos que ela esteja em casa a recuperar de uma cirurgia. Um grande erro."

Ginsburg tem 85 anos e fez uma cirurgia para retirar dois tumores malignos dos seus pulmões - a operação foi considerada um sucesso. Alívio para os liberais norte-americanos, que veem na juíza um ícone.

Quando se soube que estava doente, em novembro do ano passado, sucederam-se as manifestações de apoio. Jimmy Kimmel, apresentador de um talk show com o seu nome, até propôs uma bolha de proteção para a juíza, para que ficasse imune a qualquer problema.

Ruth Bader Ginsburg nasceu em Brooklyn, Nova Iorque, e foi a segunda mulher a ocupar uma cadeira no Supremo. Foi nomeada em 1993 pelo então presidente Bill Clinton e tornou-se admirada por metade do país por ser uma defensora irredutível dos direitos das mulheres.

Apesar de pequena em estatura, impressionou toda a gente com uma capacidade de argumentação que até aos seus rivais consideram notável.

Ao longo dos anos, tornou-se um ícone da cultura popular dos estados Unidos. Há bonecas com a sua figura, canecas e Tshirts com as suas frases.

Durante a campanha para as últimas presidenciais foi criticada da esquerda à direita, depois de dizer que Donald Trump era "falso" e que não conseguia "imaginar uma América com ele ao comando." Pediu depois desculpa pelas declarações, já que estas punham em causa o seu dever de imparcialidade.

Pouco antes de a Fox News insinuar a sua morte, foi libertado um trailer da sequela de The Lego Movie. Na conta de Instagram da produção, está a frase "Chegou a equipa", e o vídeo mostra uma série de figuras de ação em formato Lego. A última é, precisamente, a juíza do Supremo Tribunal.