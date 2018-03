Pub

O filme de Martin McDonagh inspirou-se na luta de Marianne Asher-Chapman, que procura os restos mortais da filha, desaparecida em 2003

"Três cartazes à beira da estrada", de Martin McDonagh, que pode sagrar-se vencedor na categoria de "Melhor Filme" em noite de Óscares, conta a história de uma mãe (Frances McDormand) que coloca três cartazes ao longo de uma estrada para pressionar a polícia a encontrar a filha, desaparecida há sete meses. O argumento inspira-se na história verídica de Marianne Asher-Chapman, uma mãe do Missouri, que procura desde 2003 os restos mortais da filha.

Michelle Angela Yarnell (Angie), a filha de Chapman - no filme a personagem recebeu o mesmo nome -, foi morta pelo marido em 2003. Foi a mãe da jovem que se lembrou de colocar cartazes à beira da estrada: oferecia uma recompensa de 5000 dólares a quem lhe desse informações sobre a localização exata da filha e, depois - quando o marido da jovem confessou que a matara - ofereceu o mesmo valor, mas pela localização exata dos restos mortais, que até hoje nunca foram encontrados.

Num vídeo realizado pela BBC, Marianne Asher-Chapman conta a versão da vida real da personagem interpretada por Frances McDormand. No testemunho, a mãe de Angie, que desapareceu a 1 de novembro de 2003 - a data de aniversário do filho, que nesse dia completava cinco anos - conta como carrega desde então uma pá na bagageira do carro, "caso seja necessário escavar para encontrar Angie".

Nesse dia, a mãe da jovem esperava por ela, e pelo marido, e quando este apareceu, duas horas depois da hora combinada, e lhe disse que a filha fugira "com outro homem", Marianne não acreditou. No dia seguinte, participou o desaparecimento de Angie e desiludida com a parca informação que obtinha da polícia, decidiu, além dos milhares de panfletos que começou a distribuir, alugar o espaço de cartazes publicitários ao longo da estrada.

O rosto da filha aparecia junto com a promessa de 5000 dólares por alguma informação que levasse à "exata localização" de Angie. "Os cartazes são gigantes. Era impossível não ver", justificou."Estava sempre a ligar para o xerife, mas nunca recebi ajuda, foi como se a Angie tivesse desaparecido da face da terra", desabafou Marianne Asher-Chapman .

Cinco anos depois, o marido de Angie confessou o crime. "Ele disse que tiveram uma discussão e ela caiu e bateu com a cabeça numa rocha e morreu; contou ainda que ficou sentado um bocado e que depois a embrulhou numa manta e que colocou o corpo num lago numa ilha". revelou a mãe de Angie, que não acredita na versão do genro.

O marido de Angie cumpriu 4 anos de prisão efetiva: "Já saiu há oito e o corpo de Angie continua desaparecido", sublinha a mãe, que garante que nunca vai desistir de a procurar. Chegou mesmo a visitar o marido da filha na prisão e a implorar-lhe para lhe dizer onde estavam os restos mortais de Angie, mas ele nunca revelou a localização.

"Ela merece um funeral como toda a gente. Eu tenho de encontrar a Angie, tenho de a encontrar como mãe", diz Marianne Asher-Chapman.

O departamento do xerife do condado de Morgan, no Missouri, não respondeu ao pedido da BBC de informações sobre o caso.

As nomeações de TRÊS CARTAZES À BEIRA DA ESTRADA:

Atriz - Frances McDormand

Atores secundários (2) - Woody Harrelson e Sam Rockwell

Argumento original - Martin McDonagh

Música - Carter Burwell

Montagem - Jon Gregory

