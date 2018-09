Altíssima e elegante, como seria de esperar de uma antiga modelo internacional, é sentada numa poltrona do hotel Palácio do Governador, em Belém, que Elena Kountoura fala ao DN das maravilhas da Grécia, único país, garante, onde se pode estar a fazer esqui e 15 minutos depois a nadar na praia. À frente da pasta do Turismo desde 2015, a ministra garante que a estratégia seguida nos últimos anos - tentar espalhar os turistas pelo ano todo, criar produtos temáticos, promover novos destinos e abrir-se a novos mercados - é para manter. Independentemente de quem vencer as eleições do próximo ano. Membro dos Gregos Independentes, Kountoura espera, contudo, ver repetida a coligação entre o seu partido e o Syriza do primeiro-ministro Alexis Tsipras.

Agora que a Grécia saiu do programa de resgate, o turismo tornou-se ainda mais importante para a Grécia?

Sem dúvida. Tenho de dizer que a Grécia é um país muito bonito - e claro que cada país tem a sua beleza e a sua magia. Do meu ponto de vista, de alguém que viaja por todo o mundo, os turistas procuram experiências belas e autênticas. A Grécia é o país que pode verdadeiramente ser as férias da Europa. Isto porque além de todas as belezas do continente, ainda temos mais de mil ilhas. Temos tanta variedade! Por esta razão, o país sempre atraiu muitos turistas. Mas sem uma estratégia, sem uma política pensada para o turismo. Quando chegou a crise financeira, os primeiros anos não foram muito bons para o sector, mas a pouco e pouco, as pessoas começaram a voltar. Em 2015 criámos uma nova estratégia a nível nacional, com apoio das regiões. Percebemos que se quisermos atrair mais pessoas temos de as espalhar ao longo do ano. Além disso, havia tantos destinos cuja existência mantínhamos secreta porque os queríamos só para nós. Por isso criámos produtos temáticos - turismo médico, termal, religioso, gastronómico... temos uma excelente cozinha, grandes sabores, ótimos produtos. Portanto, vários tipos de turismo sempre com a nossa história e a nossa cultura como protagonista. A Grécia é o país da democracia, a terra onde nasceram os Jogos Olímpicos, foi na Grécia que tudo nasceu - a filosofia, com Sócrates, Aristóteles, mas também a medicina com Hipócrates. Teatro, música,... E podia continuar... Quem vem à Grécia pode apreciar tudo aquilo que temos e que demos ao resto do mundo. Para muita gente é um sonho visitar o país onde tudo começou. Tenho de admitir, não por amar o meu país e ser a ministra do turismo, mas é um verdadeiro paraíso na terra. Tem tudo : bom clima, beleza natural, diversidade. Fica na família da União Europeia. E é tão perto. Tem segurança. Pode-se fazer compras, tem vida noturna. Pode combinar vários tipos de férias. A Grécia liga três continentes diferentes e é um país excelente para visitar 365 dias por ano. Esse era o nosso objetivo. Com cinco pilares : prolongar a época de verão e reforçar a época de inverno, promover novos destinos, criar produtos temáticos e abrirmo-nos a novos mercados. Abrirmo-nos à China, Índia, Médio Oriente, reforçámos o Canadá e os EUA.

Esperam 32 milhões de turistas este ano...

Desde 2015 que esta política tem trazido recordes históricos de entradas e de lucro. E conseguiu que a Grécia atraísse investimento. Há um boom no investimento. Mais de 450 hotéis de quatro e cinco estrelas por todo o país e mais resorts à espera de licenciamento. Neste ano operaram mais de 30 mil novas camas. E o que é bom é que está a ser feito de forma sustentável, por todo o país. Pusemos no mapa turístico áreas que antes não tinham qualquer interesse.

Estava a falar de sustentabilidade... nos últimos anos surgiram movimentos que denunciam o excesso de turismo e os seu malefícios, até para o ambiente. É uma preocupação ou ainda não chegaram a esse ponto?

A Grécia demorou bastante a desenvolver-se e há uns anos achámos que era uma desvantagem. Mas agora percebemos que pode ser uma vantagem porque o desenvolvimento acabou por ser feito com regras e avaliação de sustentabilidade. Essa é a prioridade. Não tivemos problemas até agora. E espalhar os turistas ao longo do ano é uma boa gestão. Claro que temos de prevenir e as infraestruturas são cruciais para o turismo. E não queremos fazer só os turistas felizes, queremos os habitantes felizes. Temos um bom equilíbrio. Nos últimos três anos tivemos um excelente crescimento no turismo, quebrámos a barreira dos 30 milhões no ano passado - três vezes mais do que a nossa população. E este ano, o meu objetivo era 32 milhões e fico feliz por dizer que já o atingimos. O mais importante é a qualidade do turismo, o perfil do turista. Queremos atrair turismo de luxo. O turismo representa 20% do nosso PIB, mais de um milhão de empregos. E mais de cinco mil milhões de lucro. É uma força para a economia nacional. Acredito que o turismo é a ponte para que outros setores se desenvolvam. Restaurantes, discotecas, mas também transportes, comércio. Não se esqueça que o turismo é a principal exportação grega. Todo o lucro vem do estrangeiro. Acho que estamos no caminho certo, 2018 vai ser o ano, o quarto da nova estratégia, em que vamos ver um novo recorde de chegadas e lucro. E com sustentabilidade. Temos um orçamento pequeno, até por causa da crise, por isso temos de ser criativos para atingir o objetivo. E conseguimos. Outro segredo para isso é trabalharmos em conjunto. O setor público, o privado, as regiões, os profissionais, os empresários. Este sucesso é de todos porque é o sucesso da Grécia.

Foi complicado lidar com a vaga de refugiados que chegou à Grécia, muitos deles desembarcando nas ilhas?

A verdade é que houve momentos muitos difíceis nos últimos três anos. Negociações políticas, as eleições, o referendo em 2015, depois o problema dos refugiados no norte do Egeu, em algumas ilhas. E foi complicado comunicar que era apenas numas poucas ilhas que estavam a chegar. Mas conseguimos e não sentimos impacto no turismo. Nesse ano, por causa da má publicidade - por vezes as pessoas exageram, o media exageram! - foi uma batalha para mostrar a realidade. Em 2016 foi um pouco difícil, mas em 2017 foi uma prioridade promover estas ilhas magníficas que já não tem qualquer problema. E em 2017 até bateram um pequeno recorde de visitas. Agora em 2018 estão 30% ou 40% acima. Há problemas geopolíticos, relacionados com a segurança e estabilidade, com que temos de lidar. A cooperação entre todos os ministérios e a prioridade do governo para encontrar soluções fez com que tivéssemos bons resultados na gestão de qualquer crise que chegasse.

No auge da crise, quando a imagem da Grécia estava em baixo, quando as televisões mostravam as filas nos multibancos e pessoas sem emprego a toda a hora, os testemunhos dos turistas europeus dando conta de que afinal havia alguma normalidade no país foram muito importantes?

Sim, foi ótimo. Fiquei tão agradecida a todos os turistas que através da internet deram conta da sua experiência. Com a tecnologia acontece tudo tão rápido. Eles estavam a postar imagens de sítios magníficos. E na verdade nesse ano tivemos mais dois milhões de turistas do que no anterior. A melhor publicidade é por boca e na internet. Os próprios jornalistas que foram à Grécia em trabalho na altura e com quem falei para dizer que não havia perigo nenhum para os turistas, que tudo estava a funcionar, diziam que ligavam para o países deles a explicar isso. Por vezes a força das pessoas é mais forte do que o que os media exageram.

Se tivesse de escolher o seu local favorito na Grécia qual seria?

Isso é muito difícil! A Grécia tem uma luz excecional, é muito diferente de qualquer outro país. E à noite conseguem ver-se as estrelas independentemente do sítio. Por isso diria que o pôr-do-sol, à luz, e o céu estrelado à noite é o meu local preferido. E nem falo na água azul e quente! Temos uma água que convida a entrar e nadar durante horas. Nem todos os países têm esta vantagem. Têm praias lindas mas águas geladas que não convidam a entrar. A Grécia tem tantas escolhas, tanta diversidade. É o único país em que pode esquiar e a 15 minutos de carro já pode estar a nadar. Até pode esquiar e ver a praia nalguns sítios. É por isso que muitos turistas voltam. Nos últimos três anos concentrámo-nos em fazer de Atenas uma cidade onde os turistas ficam três ou quatro noites, não apenas um ponto de passagem. E estamos a conseguir. Recebemos o World Travel Awards de melhor City Break. Ali pode ir às compras, ver os monumentos, visitar os museus, fazer um pequeno cruzeiro de um dia até as ilhas. Pode comer, relaxar, entreter-se. É uma bela cidade.

Apesar de ter viajado por todo o mundo como modelo, Kountoura nunca tinha vindo a Lisboa © Filipa Bernardo/ Global Imagens

A Grécia tem eleições marcadas para o próximo ano, esta estratégia é para manter?

Não estou a pensar em termos políticos quando falo do turismo. Claro que temos eleições mas estamos preparados. Há um programa de desenvolvimento para o turismo e atingimos o ponto em que a estratégia a quatro anos foi bem-sucedida. Agora temos de manter este sucesso. E aconteça o que acontecer a nova estratégia está pronta e tudo vai continuar a funcionar como é habitual. O turismo é um assunto nacional. Não interessa quem vai ficar no poder após as eleições - e espero que seja um governo de Aliança entre Syriza e o ANEL (sigla dos Gregos Independentes), como existe agora...

Faz parte do ANEL, espera então que a coligação com o Syriza se mantenha?

A coligação é ótima. É uma coligação honesta. Em três anos e meio conseguimos fazer grandes coisas para o benefício da Grécia e dos gregos. Coisas que durante décadas nenhum governo conseguiu fazer. O segredo é sermos muito honestos e trabalharmos muito. Temos esta mentalidade e fico muito orgulhosa de ser ministra. Ser ministro não é um prémio. Somos a pessoa que o povo escolheu para trabalhar para os seus interesses. Temos de o fazer. Por isso tenho sempre o telefone ligado, atendo sempre, mesmo que esteja cheia de trabalho. Devolvo a chamada. Tento perceber o que precisam. Somos ministros do povo grego e temos de o servir. A nossa coligação baseia-se nisso. E no Turismo nunca teria sucesso se não tivesse o apoio de todo o governo, se não tivesse o apoio dos ministérios da Cultura, da Educação, dos Negócios Estrangeiros, do Interior, das Infraestruturas. Trabalhamos juntos porque havia muitas questões por resolver e foi o que fizemos.

Para nós fora da Grécia, ver uma coligação entre a esquerda radical como o Syriza e um partido da direita conservadora e nacionalista como o ANEL foi estranho...

Bom, na Europa há coligações muito diferentes. Para mim foi uma coisa normal. Dois partidos que se juntaram numa coligação honesta para tirar a Grécia de uma situação muito feia. E acordámos fazer tudo para sair do programa e começar a desenvolver a nossa economia. Para mim o momento mais importante vai ser quando os cidadãos sentirem no bolso, no dia-a-dia, a diferença. Porque sofreram muito e os sacrifícios nos últimos oito anos foram tremendos. Chega. Agora somos independentes. Claro que somos membros da UE mas nós é que decidimos como vamos governar o país. E é importante governar o país para benefício das pessoas.