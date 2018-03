Pub

Milhares de jovens são esperados na Marcha pelas Nossas Vidas em Washington e em dezenas de outras cidades norte-americanas e um pouco por todo o mundo, num movimento encabeçado pelos sobreviventes de Parkland

Autointitulam-se a geração dos tiroteios. Nasceram depois da tragédia de Columbine (1999, 13 mortos) e cresceram a fazer simulacros nas escolas. Ouviram os políticos a repetir as condolências a cada novo tiroteio e a deixarem as promessas por cumprir à medida que o número de vítimas da violência de armas aumentava - Virginia Tech (2007, 33 mortos), Sandy Hook (2012, 28 mortos), mas também em Orlando (2016, 49 mortos) ou Las Vegas (2017, 58 mortos). Agora, esta geração está à beira de completar 18 anos e ter o direito de voto, e está pronta a assumir o controlo. Um grupo de sobreviventes do tiroteio na escola secundária Marjory Stoneman Douglas, em Parkland (Florida), que fez 17 mortos a 14 de fevereiro, está à frente da Marcha pelas Nossas Vidas, que exige mudanças na lei das armas.

Emma González, David Hogg, Cameron Kasky, Alex Wind e Jaclyn Corin são alguns dos jovens ativistas por detrás do movimento #NeverAgain (nunca mais) e são os rostos da capa da próxima edição da Time. No número especial da Teen Vogue, sobre armas e violências, o editorial é assinado por Emma González: "Em apenas algumas semanas, nós, os jovens dos EUA, construímos um novo movimento para denunciar a violência das armas e pedir segurança em todas as nossas comunidades. E isto é só o princípio." Os autores do jornal da escola de Parkland, o Eagle Eye, foram convidados pelo britânico The Guardian a dirigir a cobertura do protesto de hoje.

A Marcha pelas Nossas Vidas deverá juntar milhares de jovens em Washington, mas são esperadas manifestações semelhantes desde Los Angeles a Nova Iorque. E até no estrangeiro. No total são 835 eventos em todo o mundo. O objetivo é defender mudanças à lei das armas e ao reforço das medidas de segurança nas escolas. Entre outras medidas, defendem banir as armas semiautomáticas, mas também os acessórios que permitem transformar as armas em automáticas, ou aumentar a idade em que é possível comprar armas para os 21 anos. Desde o tiroteio de 14 de fevereiro, o movimento já conseguiu que a Florida aprovasse leis nesse sentido.

A marcha de hoje conta com o apoio de inúmeras celebridades, que contribuíram com milhares de dólares para o projeto. A apresentadora Oprah Winfrey, os cantores Miley Cyrus, Ariana Grande ou Charlie Puth, o realizador Steven Spielberg ou os atores Amy Schumer e Bill Murray são apenas alguns. Outro dos apoiantes é o ator George Clooney, que, junto com a mulher, Amal, doou 500 mil dólares. "Eu e a Amal estamos 100% com vocês e vamos marchar em Washington DC, mas sentimos ambos que esta é a vossa marcha. O vosso momento", indicou o ator numa carta aos alunos, publicada no The Guardian. "O facto de nenhum adulto ir falar no palco em Washington é uma mensagem poderosa para o mundo de que, se não pudermos fazer algo sobre a violência das armas, então vocês vão fazer", acrescentou Clooney.

"Eu sou apenas um aluno do secundário e não finjo ter todas as respostas. Contudo, mesmo na minha posição, posso ver que existe uma necessidade desesperada de mudança - mudança que começa com as pessoas a irem às urnas e votarem para tirarem dos cargos todos aqueles indivíduos que estão ao serviço dos lobistas das armas", escreveu Cameron Kasky, um dos sobreviventes, num artigo na CNN, uma semana após a tragédia. "Por favor, façam isso por mim. Façam-no pelos meus colegas. Nós não podemos votar, mas vocês podem, por isso façam que valha a pena", acrescentou, dizendo "exigir" ação.

Na marcha de hoje, milhares de voluntários estão mobilizados para inscrever os jovens como eleitores - o objetivo é chegar a 25 mil novos eleitores. "Neste ano há quatro milhões de americanos que vão fazer 18 anos. Combinem isso com a grande parte dos que têm entre 19 e 21 que nunca se registaram para votar. Estamos a olhar para um número que é massivo a nível nacional", disse à Reuters um dos porta-vozes de um dos grupos de voluntários.

Desde 1990 que a participação dos eleitores jovens está em queda, tendo sido de apenas 20% em 2014. Uma sondagem da Reuters/Ipso, divulgada nesta semana, revela que 64% dos eleitores com idades entre os 18 e os 29 dizem que vão votar nas intercalares de 9 de novembro, contra 27% que dizem que não vão votar. "Temos de garantir que, mesmo depois de os jovens marcharem por todo o país, eles tirem tempo para votar, para se registarem e realmente aparecerem para o fazer", indicou a porta-voz do Comité Nacional Democrata, Sabrina Singh.