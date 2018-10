A foto do pedido de casamento que se tornou viral. Agora procura-se saber quem é o casal

Tradição e "poder do amor" no "sim" de Harry e Meghan

Matthew Dippel, um fotógrafo freelancer de 24 anos, estava a passear no Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia, quando teve um daqueles raros momentos "no sítio certo, na hora certa", que marcam uma carreira. Ao pôr-do-sol, em frente a uma conhecida formação rochosa conhecida por Taft Point, Matthew deparou-se com o momento exato em que um homem parecia estar a declarar-se à namorada.

A imagem que partilhou no Twitter tornou-se viral, conquistando, até este domingo à noite, perto de 300 mil "gostos" e quase 140 mil partilhas. Mesmo assim, o fotógrafo ainda não conseguiu alcançar o principal objetivo que tinha ao partilhar a imagem: identificar o homem e a mulher na imagem.

Segundo contou à BBC, assim que captou aquele momento Matthew correu para Taft Point para tentar encontrar o casal e mostrar-lhes a imagem. Encontrou muitos casais, mas nenhum que correspondesse ao da imagem.