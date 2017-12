Pub

O diretor do Departamento de Segurança International no Ministério da Defesa britânico, Nick Gurr, vinha a Portugal participar numa conferência no Instituto de Defesa Nacional, mas um contratempo na viagem acabou por o obrigar a falar com o DN pelo telefone.

A conversa com Nick Gurr abrangeu a relação entre o Reino Unido e a UE no pós-brexit, a importância da NATO, a ameaça terrorista e a de um Estado como a Rússia. Sem esquecer a cooperação com Portugal.

Os serviços secretos britânicos relevaram ter desmantelado nove atentados no Reino Unido em 2016. O terrorismo é a maior ameaça à segurança?

Não gostamos de dizer que umas ameaças são maiores do que as outras. Diria que a ameaça mais imediata é o terrorismo. Desenvolvemos muitos esforços, tanto a nível nacional como em cooperação com os nossos aliados e parceiros, para lidar com esta ameaça. Se pensarmos em termos de ameaças mais estratégicas e de longo prazo, preocupamo-nos com os desafios de Estados - em particular a Rússia. Mas dizer que um é maior do que outro, não é a forma como encaramos as coisas. Um é uma ameaça imediata, com a qual temos de lidar imediatamente, o outro é um desafio emergente, que estamos a trabalhar arduamente para gerir.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O Reino Unido tem uma estratégia para lidar com este desafio russo?

Se pensarmos na forma como lidamos com a Rússia, grande parte passa por gerir o problema em parceira com os nossos aliados e parceiros. A NATO, claro, é o meio através do qual vamos responder à Rússia em termos da ameaça militar que constitui. A NATO tem feito um excelente trabalho nos últimos três anos para reforçar as capacidades defensivas mas também manter aberto o diálogo com a Rússia. A UE tem também um papel importante a desempenhar na gestão da ameaça russa porque tem responsabilidades em termos de política energética, migrações e outros elementos que os russos usaram para ganhar vantagem. Por isso é muito importante a UE e a NATO trabalharem juntas. Devem usar as suas ferramentas e capacidades complementares para benefício de todos nós. E a nível nacional, temos a responsabilidade de garantir que compreendemos quais as nossas vulnerabilidades e dar-lhes uma resposta. Olhamos para as nossas infraestruturas críticas nacionais e tentamos garantir que estão devidamente protegidas. É necessária a combinação de todas estas coisas para dar resposta à Rússia, seja a sua atividade híbrida ou a atividade militar.

Como vê a cooperação com os parceiros europeus depois do brexit?

O que queremos é um acordo no futuro, quando tivermos deixado a UE, que nos permita continuar a desempenhar um papel total e cooperativo na garantia da defesa e segurança europeias. Deixámos claro que estamos incondicionalmente comprometidos com a segurança e defesa europeia. Não é algo que tencionamos usar como moeda de troca nas negociações [do brexit]. Sentimos que é do nosso interesse, como do resto da Europa, garantir que estamos coletivamente seguros. Partilhamos interesses, valores e também ameaças e desafios. O que gostaríamos de ver era um acordo sob medida, uma nova relação que seja diferente da que os terceiros países têm com a UE. E que nos permita dar um contributo em missões e operações quando for do interesse de ambos. Uma das coisas que pensamos poder ajudar a essa relação de segurança especial e única passa por continuar a trocar informações, perícia, o Reino Unido participar em algumas decisões sobre o planeamento de missões. Mas a UE precisa de achar que houve progressos suficientes nos outros assuntos relevantes para a separação antes de termos esta discussão.

O Reino Unido foi um dos 5 países da UE (Portugal foi outro) que recusaram assinar um pacto de cooperação defensiva visto como prelúdio de um exército europeu. Concorda com o ex-ministro da Defesa Michael Fallon que em 2016 falava num rival da NATO?

Há um risco de duplicação em algumas áreas. Para nós é importante que haja um reforço dos recursos e das capacidades de defesa. Quer estejam sob a bandeira da UE ou da NATO. Ter os países europeus a fazer mais para garantir a sua defesa e reforças as suas capacidades é bom. Mas queremos que estas capacidades estejam disponíveis tanto para a NATO como para a UE. É aqui que achamos que pode ser contraprodutivo se a UE apostar em áreas que prejudiquem a ligação transatlântica aos EUA. Em áreas onde haja uma duplicação com a NATO. Por exemplo se forem criados quartéis-generais semelhantes aos da Aliança. Só temos umas forças armadas, um conjunto de pessoas que podem gerir esses quartéis-generais e ficaríamos preocupados se esses recursos fossem esticados. Outra área que nos preocupa que traga mais protecionismo à indústria de defesa europeia. Esta tem um grande papel ao garantir que a Europa consegue a capacidade de defesa de que precisa.

Com o brexit, a relação com os EUA torna-se ainda mais importante para o Reino Unido?

Não diria mais importante. A relação com os EUA é muito importante, tal como a relação com a UE e com os países que a compõem, individualmente. E vai continuar a ser assim quando sairmos.

Com Portugal, prevê-se mais cooperação em termos de defesa?

Portugal em termos de defesa é um aliado bom, de confiança e com opiniões semelhantes às nossas. Vê as coisas como nós as vemos aqui. Há uma longa cooperação em missões da NATO. Somos ambos países virados para o Atlântico - temos aqui um interesse em comum. Ambos temos história no Mediterrâneo e em África. Valorizamos imenso a amizade histórica com Portugal, que atravessou bons tempos e tempos de crise. Não é por acaso que Portugal é o nosso aliado mais antigo. E espero poder aprofundar a nossa cooperação seja a nível bilateral, através da UE ou da NATO.