Pub

Nenhum partido ou bloco partidário óbvio tem votos suficientes para formar governo, mas o movimento antissistema poderá aliar-se à Liga Norte. Resultados oficiais demorarão horas

O Movimento 5 Estrelas terá ganho as eleições legislativas em Itália. Segundo uma sondagem realizada à boca das urnas e difundida pela RAI, o partido fundado por Beppe Grillo alcançou entre 29,5 e 32,5% dos votos.

Em segundo lugar fica o Partido Democrático de Matteo Renzi (20 a 23%). O bloco de partidos de esquerda alcançará 24,5% a 27,5%, excluído o partido Livres e Iguais, do ex-juiz Pietro Grasso (que terá entre 3 e 5%).

À direita a Força Itália e a Liga Norte terão, cada um, entre 12,5% e 15,5%. O bloco à direita terá 33 a 36%.

Para alcançar uma maioria parlamentar é necessário 40% dos votos.

Quanto ao número de deputados, os partidos de esquerda somarão de 115 a 155 parlamentares, os de centro-direita de 225 a 265, o 5 Estrelas terá 195 a 235 e o Livres e Iguais de 12 a 20.

"Os primeiros dados devem ser tomados com cuidado, mas se forem confirmados estaremos diante de um facto histórico extraordinário. Há um elemento que emerge desses dados, a saber, que o M5S será um pilar da próxima legislatura", afirmou Alfonso Bonafede, que ambiciona ser ministro da Justiça pelo 5 Estrelas.

A participação eleitoral terá atingido os 74%, segundo dados provisórios.

Durante a campanha eleitoral, os líderes dos partidos negaram acordos pós-eleitorais com os rivais. A exceção foi a coligação Força Itália de Silvio Berlusconi e a Liga Norte de Matteo Salvini.

A nova legislatura começará dia 23 e as negociações formais sobre a formação de um governo não devem começar antes de abril.

O líder do 5 Estrelas, Luigi Di Maio, recusou a entrada do movimento antissistema numa coligação formal, e que iria procurar apoio parlamentar para governar. No entanto, as sondagens à boca das urnas dão a possibilidade de se coligarem com a Liga Norte, de Matteo Salvini. Ambos os partidos partilham pontos de vista antieuropeus.

Mas não estão de acordo quanto à moeda única: a Liga Norte diz que quer deixar o euro, ao contrário do 5 Estrelas.

Fundado pelo comediante Beppe Grillo, o 5 estrelas já deixou cair algumas das propostas mais radicais, como sair da NATO.

O novo líder, Luigi Di Maio, atraiu muitos simpatizantes (em especial do sul do país) ao prometer um salário mínimo de 780 euros, cortes drásticos nos impostos das empresas, e redução da burocracia.

Além da escolha de deputados e de senadores (cujos resultados, na sondagem à boca das urnas, são semelhantes aos dos deputados), os eleitores de duas regiões escolheram os respetivos presidentes.

Na Lombardia, a região mais rica de Itália, o candidato Attilio Fontana, da Liga Norte, deverá vencer, a crer na sondagem à boca das urnas. Fontana foi notícia em janeiro quando disse que a "raça branca está em risco" no país. "Devemos decidir se a nossa etnia, a nossa raça branca e a nossa sociedade vão perdurar ou se vão ser eliminadas", afirmou. Mais tarde disse que não é uma questão "de ser xenófobo ou racista, mas ser lógico e racional".

A candidatura de Fontana recebeu o apoio da Força Itália. Silvio Berlusconi disse que a frase do candidato foi "infeliz", mas salientou que seria "um erro grave focar numa palavra errada e não no risco de a Europa perder a sua identidade".



No Lácio, região do centro onde se situa Roma, o atual presidente Nicola Zingaretti, do Partido Democrático, deverá ser eleito para novo mandato.

(em atualização)