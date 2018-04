Pub

O ex-presidente do Brasil está a ver o seu pedido de liberdade votado por 11 juízes no Supremo Tribunal Federal. Acompanhe aqui a votação em direto

Está a ser votado esta quarta-feira o habeas corpus preventivo pedido pela defesa do ex-presidente brasileiro Lula da Silva, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília. Em causa está a liberdade ou não do político do PT (Partido dos Trabalhadores). Prepara-se para votar Rosa Weber, que pode ser decisiva.

A sessão já vai em quatro horas e o resultado está a 2 a 1 contra o pedido de habeas corpus do ex-presidente.

O juiz relator do processo Lava-Jato, Edson Fachin, negou o pedido da defesa. Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso votaram contra o habeas corpus, enquanto Gilmar Mendes votou a favor.

Se o julgamento terminar esta quarta-feira, segundo o jornal O Globo, teríamos as seguintes posições: Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Luis Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen Lúcia contra o habeas corpus de Lula. Total: cinco votos.

A favor do pedido: Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Celso de Mello a favor. Total de cinco votos.

São 11 juízes a votar. O desempate vai caber a Rosa Weber, cujo sentido de voto ainda não se conhece.

Rosa Weber, pessoalmente, é favorável a que o condenado em segunda instância não seja preso, mas já votou várias vezes pela prisão. Nesta audiência volta a dar mostras de ir votar contra.

"O meu voto é tão claro, porque tenho critérios de julgamento e sou coerente. As vozes individuais são importantes para o debate, mas uma vez atingida uma voz dominante essa passa a ser a voz da instituição", disse, adiantando que o seu voto iria no sentido de apoiar a "autoridade e institucionalidade as decisões" do Tribunal.

Recorde-se que Lula da Silva foi condenado pelo STF ao cumprimento de uma pena de 12 anos e um mês de prisão, por corrupção passiva, branqueamento de capitais e por ter recebido um apartamento triplex numa praia de São Paulo como parte de "luvas" pagas por uma construtora.

O político do PT negou sempre ter recebido o apartamento e afirmou que o processo é, na verdade, uma manobra para o retirar da corrida para as presidenciais de outubro, que liderava com vantagem.

Se ficar em liberdade, Lula pode avançar para a presidência.

O pedido de habeas corpus pretende que o ex-presidente fique em liberdade enquanto recorre da pena de prisão a que foi condenado para outras instâncias judiciais.