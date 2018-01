Pub

Vítimas desapareceram no rio Yangtze

Uma colisão entre um petroleiro do Panamá que transportava 136 mil toneladas de petróleo condensado e um navio de carga chinês originou o desaparecimento de 32 pessoas no rio Yangtze, anunciaram hoje as autoridades chinesas.

Segundo o comunicado disponibilizado no site do Ministério dos Transportes da China, os 32 tripulantes do navio Sanchi, que está a arder, estão desaparecidos e as operações de busca e salvamento já estão em curso.

O Governo chinês confirmou que houve derramamento de petróleo mas não divulgou ainda a extensão.

Dos 32 tripulantes, 30 são iranianos e 2 são originários do Bangladesh.

Os tripulantes do navio de carga chinês estão a salvo, lê-se no comunicado.

O rio Yangtze tem quase 6.400 quilómetros de comprimento e é encarado como a fronteira natural entre o sul e o norte da China, sendo o maior rio da Ásia.