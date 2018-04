Pub

O cão de raça Staffordshire Terrier que matou os donos na Alemanha, na passada sexta-feira, tem gerado simpatias. Condenado ao abate, foi criada uma petição para evitar a morte do animal que já conta com 256.618 assinaturas

O caso chocou a Alemanha e continua a dar que falar. Na passada sexta-feira, um cão - de nome Chico - foi condenado ao abate depois da autópsia dos donos ter comprovado que tinham sangrado até à morte, depois de terem sido atacados pelo animal.

Apesar da culpa provada de Chico, um Staffordshire Terrier cuja lei portuguesa considera ser perigosa, o canídeo tem gerado simpatias no país. Foi criada uma petição para evitar a morte do animal que conta já com mais de 250 mil assinaturas.

Corina Ludwig, uma das signatárias da petição, escreveu na página: "Chico merece uma segunda oportunidade com alguém que tenha experiência com cães. Por favor, ajude-o a finalmente desfrutar de uma vida amorosa, apropriada para sua espécie".

Este incidente abriu um debate sobre as regras ter cão

Os donos de Chico - uma mulher de 52 anos e o filho de 27 - morreram dentro de casa, em Hannover, depois de terem sido atacados pelo animal de estimação.

Foram encontrados pelos bombeiros depois de ter sido dado o alerta por outra filha da quinquagenária que não conseguia entrar em contacto com a mãe nem com o irmão.

Segundo o britânico The Guardian, vizinhos da família disseram à imprensa local que o jovem era portador de deficiência, com dificuldades de aprendizagem, e que a mãe andava de cadeira de rodas desde 2005, altura em que o ex-marido a atacou com um machado.

Ela teria comprado Chico para se defender do ex-marido e garantia aos vizinhos que o tinha preso no apartamento.

Abate ou não - a decisão chega esta tarde

Depois da recolha, o cão foi para um canil na cidade de Langenhagen onde aguarda o desfecho da situação.

Para esta tarde está marcado um anúncio das autoridades sobre o assunto.

Para além das assinaturas recolhidas no abaixo-assinado, dezenas de pessoas tem-se manifestado à porta do veterinário e, outras tantas tem-se mostrado disponíveis para lhe dar um novo lar. Houve também inúmeras tentativas de invasão do centro com o intuito de resgatar o cão.

"Recebemos centenas de ofertas de pessoas que querem levar o cachorro", disse Schwarzfeld.