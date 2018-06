Pub

O incêndio ocorreu no maior mercado ao ar livre da capital queniana

Quinze pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas num incêndio que ocorre na manhã desta quinta-feira no maior mercado ao ar livre da capital queniana, informou um responsável do Ministério do Interior.

"Perdemos 15 pessoas na tragédia desta manhã", disse à imprensa Kangethe Thuku, coordenadora de questões de segurança no condado de Nairobi.

Algumas das vítimas morreram queimadas pelas chamas e outras inalar fumo tóxico quando tentavam salvar as suas barracas de venda.

O incêndio, cuja causa ainda é desconhecida, deflagrou ao amanhecer, no mercado de Gikomba, e causou também avultados danos materiais.

