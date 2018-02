Deslizamento de terras na Indonésia, plantação no distrito de Brebes, na província de Java Central.

Inundações e deslizamentos de terra afetam a Indonésia todos os anos durante a estação chuvosa

Ficaram feridas 14 pessoas e 11 estão desaparecidas depois de um deslizamento de terras ter atingido uma área de cultivo de arroz na província de Java Central, na Indonésia, onde as vítimas trabalhavam.

As equipas de resgate já chegaram ao local e os feridos estão a receber assistência nos centros médicos, segundo a Agência Nacional de Gestão de Desastres.

A avalanche de terra e rochas surpreendeu os agricultores ao início da manhã de hoje, 22 de fevereiro, enquanto estes cultivavam uma plantação no distrito de Brebes, na província de Java Central.

"O deslizamento de terra soterrou os agricultores que estavam a trabalhar no campo de arroz", disse o porta-voz de Sutopo, Purwo Nugroho, em comunicado.

O exército, a polícia e os voluntários procuram, nas operações de busca, por sobreviventes.

As autoridades apontam como possível causa do acidente as chuvas fortes na região nos últimos dias e alertam para a possibilidade de novas avalanches.

