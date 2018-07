13 equipas médicas a postos para assistir grupo de rapazes presos em caverna

São três as equipas médicas, uma para cada rapaz, que estão preparadas para prestar os primeiros cuidados de saúde à equipa de futebol que há já duas semanas está presa na gruta de Tham Luang Nang Non, na Tailândia.

Para cada equipa médica há um helicóptero e uma ambulância para socorrer as 12 crianças, com idades entre os 11 e os 16 anos, e o seu treinador, de 25 anos.

De acordo com a Reuters, os elementos das equipas técnicas vão estar focados na respiração dos rapazes, nos sinais de hipotermia e de uma infeção pulmonar causada pelo excremento de morcegos e pássaros, que pode ser fatal se não for tratada.

"Montámos 13 equipas para cada um dos rapazes", disse à Reuters o General Pramote Imwattana, do Departamento Médico do Exército, responsável pela operação médica instalada no complexo de cavernas de Tham Luang Nag Non.

Pelo menos um médico, duas enfermeiras, um paramédico fazem parte de cada equipa que irá fazer a primeira avaliação do estado de saúde dos 13 rapazes. Depois de serem observados pelas equipas médicas no local, as crianças e o treinador vão ser encaminhados de ambulâncias até aos helicópteros que os irão levar ao hospital de Chang Rai, que está localizado a 70 quilómetros da gruta.

Segundo Pramote Imwattana, vão ser necessários 10 minutos para fazer o percurso entre a tenda onde estão concentradas as equipas médicas até ao local dos helicópteros. Serão depois precisos mais 15 minutos no ar até chegar ao hospital, explicou ainda o general.