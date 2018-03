Pub

O acidente com dois autocarros no sudeste do Equador, na província costeira de Guayas, causou também 56 feridos, informou neste domingo num último balanço o Sistema Integrado de segurança ECU 911.

Segundo dados do ministério da Saúde, o ECU 911 informou ainda que 56 pessoas ficaram feridas com diversos traumatismos.

"Atualmente encontram-se 44 pessoas em diversos estabelecimentos de saúde e a quem progressivamente está a ser dada alta. Lamentavelmente tivemos 11 pessoas falecidas", referiu.

O acidente envolveu dois autocarros de transporte que fazem a ligação entre províncias do país sul-americano.

As unidades de resgate ajudaram a retirar os passageiros que ficaram presos nos destroços.

A estrada Jujan-Tres Postes esteve encerrada mais de quatro horas ao tráfego devido ao incidente, que este a ser investigado pelas autoridades.